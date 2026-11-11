Шофьор на джип не видя ремонт на магистрала "Тракия" и се удари в камион

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Поредният джигит по автомагистрала "Тракия" стана причина за пътен инцидент преди минути, за щастие, без сериозно пострадали. Инцидентът е станал на 81-82-ия километър на "Тракия" в платното в посока за Бургас малко преди разклона за с.Калугерово, пазарджишко, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

В този участък се извършват ремонтни работи и скоростта е ограничена, като се кара само в едната лента.

По тази причина товарен автомобил е намалил на това място и в това време в задната му част се удря джипа.

Водачът му най-вероятно е карал с несъобразена скорост и не е видял, че има ограничения на скоростта.

Движението не е спряно, полицейски екипи на място регулират трафика по автомагистралата.

За щастие, шофьорът на джипа не е ранен сериозно- с охлузни и прорезни рани е.