Средната пенсия стигна 560 евро през септември

Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към септември 2026 г. възлиза на 6,2 млрд. евро, което представлява 72,8% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2025 г., приходите нарастват с 544,5 млн. евро (9,6%).

Размерът на извършените разходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към септември 2026 г. е 11, 2 млрд. евро, което е 73,5% от плана за годината. В сравнение със същия период на миналата година, разходите бележат увеличение с 958,8 млн. евро (9,3%).

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 9, 962 млрд. евро или 73,8% от плана за годината. Спрямо същия период на 2025 г. разходите за пенсии са с 869,6 млн. евро (9,6%) повече.

Броят на пенсионерите за септември 2026 г. е 2 067 912, което е увеличение с 8 254 (0,4%) пенсионери в сравнение с септември 2025 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за септември 2026 г. е 558,08 евро. В сравнение със същия месец на предходната година средният размер е по-висок с 40,70 евро (7,9%).

Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване към септември 2026 г. са в размер на 1 178,9 млн. евро, което е 71,3% от плана за годината. Отчетените разходи са с 88,6 млн. евро (8,1%) повече спрямо същия период на 2025 г.

Нетният размер на трансферите по консолидирания бюджет на ДОО към септември 2026 г. е 5 017,9 млн. евро.

Учителски пенсионен фонд

Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към септември 2026 г. възлиза на 60,7 млн. евро, което представлява 74,2% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2025 г., приходите нарастват с 5,7 млн. евро.

Общо разходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към септември 2026 г. са в размер на 52,3 млн. евро, което е 70,7% от плана за годината. Извършените разходи са със 7,5 млн. евро повече в сравнение със същия период на 2025 г.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите"

Общата сума на приходите по бюджета на фонда към септември 2026 г. възлиза на 1 708,4 хил. евро, което представлява 86,8% изпълнение на годишния план. Постъпилите приходи са с 290,6 хил. евро повече в сравнение със същия период на предходната година.

Общо разходите на фонда към септември 2026 г. са в размер на 854,3 хил. евро, което е 34,4% от плана за годината. Извършените разходи са с 248,0 хил. евро по-малко в сравнение със същия период на 2025 г.

Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.