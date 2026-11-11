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Средната пенсия стигна 560 евро през септември

Специален проект

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Цветелина Стефанова

Редактор: Цветелина Стефанова

НОИ
Средната пенсия стигна 560 евро през септември
НОИ Снимка: 24 часа

Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към септември 2026 г. възлиза на 6,2 млрд. евро, което представлява 72,8% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2025 г., приходите нарастват с 544,5 млн. евро (9,6%).

Размерът на извършените разходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към септември 2026 г. е 11, 2 млрд. евро, което е 73,5% от плана за годината. В сравнение със същия период на миналата година, разходите бележат увеличение с 958,8 млн. евро (9,3%).

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 9, 962 млрд. евро или 73,8% от плана за годината. Спрямо същия период на 2025 г. разходите за пенсии са с 869,6 млн. евро (9,6%) повече.

Броят на пенсионерите за септември 2026 г. е 2 067 912, което е увеличение с 8 254 (0,4%) пенсионери в сравнение с септември 2025 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за септември 2026 г. е 558,08 евро. В сравнение със същия месец на предходната година средният размер е по-висок с 40,70 евро (7,9%).

Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване към септември 2026 г. са в размер на 1 178,9 млн. евро, което е 71,3% от плана за годината. Отчетените разходи са с 88,6 млн. евро (8,1%) повече спрямо същия период на 2025 г.

Нетният размер на трансферите по консолидирания бюджет на ДОО към септември 2026 г. е 5 017,9 млн. евро.

Учителски пенсионен фонд

Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към септември 2026 г. възлиза на 60,7 млн. евро, което представлява 74,2% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2025 г., приходите нарастват с 5,7 млн. евро.

Общо разходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към септември 2026 г. са в размер на 52,3 млн. евро, което е 70,7% от плана за годината. Извършените разходи са със 7,5 млн. евро повече в сравнение със същия период на 2025 г.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите"

Общата сума на приходите по бюджета на фонда към септември 2026 г. възлиза на 1 708,4 хил. евро, което представлява 86,8% изпълнение на годишния план. Постъпилите приходи са с 290,6 хил. евро повече в сравнение със същия период на предходната година.

Общо разходите на фонда към септември 2026 г. са в размер на 854,3 хил. евро, което е 34,4% от плана за годината. Извършените разходи са с 248,0 хил. евро по-малко в сравнение със същия период на 2025 г.

Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

Автор на статията

Цветелина Стефанова Редактор: Цветелина Стефанова

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