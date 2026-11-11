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Арестуваните сводници дрогирали момичетата и ги налагали с електрошок

Тони Маскръчка

Тони Маскръчка

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Арестуваните сводници в Сапарева баня. СНИМКИ: ГДБОП
Арестуваните сводници в Сапарева баня. СНИМКИ: ГДБОП

Двамата арестувани сводници в Сапарева баня, за които по-рано днес съобщихме, са жена на 34 години и мъж на 40 години. Двамата са привлечени като обвиняеми за сексуална експлоатация на жени. Сред жертвите е 14-годишно момиче.

Специализираната операция на ГДБОП е проведена на 10 ноември 2026 г. в община Сапарева баня, област Кюстендил. Установени са три жертви, сред които непълнолетно момиче на 14 години. По данни от разследването в продължение на година те са държани в зависимост и принуждавани да предоставят сексуални услуги чрез заплахи, тормоз и насилие, включително с електрошокови устройства и наркотични вещества.
Разследването продължава под надзора на Районна прокуратура – Кюстендил.

Арестуваните сводници в Сапарева баня. СНИМКИ: ГДБОП
Арестуваните сводници в Сапарева баня. СНИМКИ: ГДБОП
Арестуваните сводници в Сапарева баня. СНИМКИ: ГДБОП
Арестуваните сводници в Сапарева баня. СНИМКИ: ГДБОП
Арестуваните сводници в Сапарева баня. СНИМКИ: ГДБОП
Арестуваните сводници в Сапарева баня. СНИМКИ: ГДБОП

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