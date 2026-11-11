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Външно изрази съболезнования към близките на загиналите при катастрофите на „Тракия“

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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Министерството на външните работи Снимка: Сайт на МнВР
Министерството на външните работи Снимка: Сайт на МнВР

Днес, в Деня на национален траур, свеждаме глави в памет на загиналите при тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия". Министърът на външните работи Велислава Петрова изказва искрените си съболезнования на близките на загиналите и пожелава бързо възстановяване на пострадалите. Това написаха от Министерството на външните работи (МВнР) във Фейсбук.

"Поклон пред паметта на загиналите", написаха още от МВнР.

Днес е ден на национален траур в памет на жертвите в катастрофите на магистрала „Тракия". Две тежки верижни катастрофи станаха вчера сутринта при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия" край пътен възел „Зимница", близо до Ямбол. Загинаха 11 души, над 50 са ранени при пътните произшествия, в които участваха 86 превозни средства, пише БТА. 

Министерството на външните работи Снимка: Сайт на МнВР

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