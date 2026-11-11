Мъж и жена карали с електрошок и дрога момиче на 14 г да проституира (Снимки)

С електрошок и наркотици мъж и жена цяла година са принуждавали трима души, сред тях момиче на 14 г, да проституират.

Двамата били задържани при акция на ГДБОП в Сапарева баня на 10 ноември. Разследването на антимафиотите сочи, че те карали трите си жертви да проституират чрез заплахи, тормоз и насилие. Измъчвали ги дори с електрошок, а понякога ги дрогирали.

Арестуваните жена на 34 години и мъж на 40 години за обвинени за склоняване към проституция. Те за задържани за до 72 часа, а разследването продължава под надзора на Районна прокуратура – Кюстендил.