ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пращат евродепутатка на съд, обиждала полицаи, защ...

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Мъж и жена карали с електрошок и дрога момиче на 14 г да проституира (Снимки)

Димитър Мартинов

Редактор: Димитър Мартинов

7568
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

С електрошок и наркотици мъж и жена цяла година са принуждавали трима души, сред тях момиче на 14 г, да проституират. 

Двамата били задържани при акция на ГДБОП в Сапарева баня на 10 ноември. Разследването на антимафиотите сочи, че те карали трите си жертви да проституират чрез заплахи, тормоз и насилие. Измъчвали ги дори с електрошок, а понякога ги дрогирали. 

Арестуваните жена на 34 години и мъж на 40 години за обвинени за склоняване към проституция. Те за задържани за до 72 часа, а разследването продължава под надзора на Районна прокуратура – Кюстендил.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание