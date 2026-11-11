България потъна в траур след тежката катастрофа на АМ "Тракия", знамената са спуснати наполовина

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България скърби за 11-те души, загинали при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия" край Ямбол. Днес е обявен ден на национален траур в памет на жертвите на трагичния инцидент.

В знак на почит националните знамена пред сградите на държавните институции, сред които президентството, Министерството на вътрешните работи, Народното събрание и Министерският съвет, са спуснати наполовина.

Флаговете на Европейския съюз пред централата на Европейската комисия в Брюксел, както и пред всички нейни представителства в страните членки, също са свалени наполовина днес.

"Цяла Европа скърби заедно с нас", се посочва в съобщението.

В тежката катастрофа се удариха общо 86 коли, 11 души загинаха, а 51 бяха ранени.

Първоначалният сблъсък е настъпил, след като товарен автомобил препречил пътя на автобус с пътници. Впоследствие в същото платно възникнал и друг инцидент, при който лек автомобил се ударил в задната част на камион, превозващ зърно. Сред основните обсъждани причини за тежките произшествия е внезапно появилата се гъста мъгла, която довела до рязко намаляване на видимостта. Окончателните причини предстои да бъдат установени от разследването.