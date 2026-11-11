ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пращат евродепутатка на съд, обиждала полицаи, защ...

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

България потъна в траур след тежката катастрофа на АМ "Тракия", знамената са спуснати наполовина

Александра Николаева

Редактор: Александра Николаева

2336
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Знамената пред президентството са свалени наполовина снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Знамената пред президентството са свалени наполовина снимка: Георги Кюрпанов - Генк

 България скърби за 11-те души, загинали при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия" край Ямбол. Днес е обявен ден на национален траур в памет на жертвите на трагичния инцидент.

В знак на почит националните знамена пред сградите на държавните институции, сред които президентството, Министерството на вътрешните работи, Народното събрание и Министерският съвет, са спуснати наполовина.

 Флаговете на Европейския съюз пред централата на Европейската комисия в Брюксел, както и пред всички нейни представителства в страните членки, също са свалени наполовина днес.

"Цяла Европа скърби заедно с нас", се посочва в съобщението.

В тежката катастрофа се удариха общо 86 коли, 11 души загинаха, а 51 бяха ранени.

Първоначалният сблъсък е настъпил, след като товарен автомобил препречил пътя на автобус с пътници. Впоследствие в същото платно възникнал и друг инцидент, при който лек автомобил се ударил в задната част на камион, превозващ зърно. Сред основните обсъждани причини за тежките произшествия е внезапно появилата се гъста мъгла, която довела до рязко намаляване на видимостта. Окончателните причини предстои да бъдат установени от разследването.

             

Знамената пред президентството са свалени наполовина снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Знамената пред държавните институции са спуснати наполовина Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Знамената пред държавните институции са спуснати наполовина Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Знамената пред държавните институции са спуснати наполовина Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Знамената пред държавните институции са спуснати наполовина Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Знамената пред държавните институции са спуснати наполовина Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Пред сградата на МВР знамената също са свалени наполовина Снимка: Николай Литов
Знамената пред президентството са свалени наполовина снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Знамената пред държавните институции са спуснати наполовина Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Знамената пред държавните институции са спуснати наполовина Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Знамената пред държавните институции са спуснати наполовина Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Знамената пред държавните институции са спуснати наполовина Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Знамената пред държавните институции са спуснати наполовина Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Пред сградата на МВР знамената също са свалени наполовина Снимка: Николай Литов
Знамената пред президентството са свалени наполовина снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Знамената пред държавните институции са спуснати наполовина Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Знамената пред държавните институции са спуснати наполовина Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Знамената пред държавните институции са спуснати наполовина Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Знамената пред държавните институции са спуснати наполовина Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Знамената пред държавните институции са спуснати наполовина Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Пред сградата на МВР знамената също са свалени наполовина Снимка: Николай Литов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание