Миграцията в чужбина в Добричко откъсва деца на възраст между 5 и 16 години от училище

В момента екипите по общини активно работят по протоколите, които са подадени за отсъстващите деца и учениците в единната система. Информацията за децата постъпва, както от общините, така и от детските градини и училищата, а децата са разделени в две възрастови групи – 4-годишни, които подлежат на обхват в детските градини, и деца и ученици на възраст 5-16 години. Това стана ясно на редовната месечна работна среща с представители на институции, които са част от екипа на Областния координационен център за изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителната предучилищна и училищна възраст.

"По отношение на 4-годишните деца в цялата област в момента текат обходи на семействата на 206 деца, като все още от системата не са свалени за обработка и планиране в графика за обход протоколи за 130 деца", каза Диана Петрова от Регионалното управление по образование /РУО/. Петрова отбеляза, че в общините Крушари, Тервел и Шабла посещенията на деца и семействата им на 4-годишна възраст е приключила и резултатите са отразени в информационната система.

По отношение на втората възрастова група – 5-16 години, обходите са приключени в община Шабла, заяви експертът от РУО и добави, че текат посещения по график във всички други общини на общо 180 деца и ученици в областта. За обработка за тази възрастова група са останали 62 протокола, които ще бъдат свалени от системата. Всички обходи трябва да завършат до края на м. ноември т.г..

От общините споделиха, че за поредна година често срещан проблем при децата на възраст 5-16 години е честата миграция с родителите зад граница, а като основен проблем за обхват на 4-годишните посочиха липсата на имунизации от задължителния имунизационен календар. И представителите на общини, и представител на Регионална здравна инспекция, споделиха, че активно ползват услугите на медиатори.

От регионалната дирекция „Социално подпомагане" изразиха готовност при сигнализиране за дете в риск, в т.ч. бедност, да съдействат. Регионалното управление по образование, в изпълнение на проект, отчете, че е приключило обучението на 157 души от училища и детски градини, които са определени и са администратори за работа в информационната система.