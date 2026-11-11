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16 психолози помагат на пострадалите след трагедията на АМ „Тракия“

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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верижна катастрофа на АМ „Тракия” снимка:Aneta Petrova, фейсбук
верижна катастрофа на АМ „Тракия” снимка:Aneta Petrova, фейсбук

Екип от 16 психолози от Института по психология на МВР оказа психологическа помощ на мястото на тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия", при които загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени. В пътните произшествия участваха общо 86 превозни средства, съобщиха от вътрешното министерство.

Експерти от специализираните лаборатории в Пловдив и Бургас и от Центъра за специализирана полицейска подготовка в Пазарджик са оказали първа психологическа помощ на пострадали и близки на загиналите. Подкрепа са получили и полицейските служители, пожарникарите и спасителите, работили на терен след трагедията.

Целта на професионалната намеса е да ограничи въздействието на стреса и да подпомогне възстановяването на хората след преживени травматични събития. Сред задълженията на психолозите от института е участието в овладяването на критични ситуации, както и оказването на съдействие на служителите на МВР за преодоляване на последствията от участието им в тежки инциденти, посочват от министерството.

След приключването на спасителните дейности психолозите са провели индивидуални разговори със служителите, за да им осигурят необходимата подкрепа. Работата им ще продължи и през следващите два дни в Бургас, Ямбол и Сливен, пише БТА. 

Днес е обявен ден на национален траур в памет на загиналите при катастрофите на автомагистрала „Тракия".

верижна катастрофа на АМ „Тракия” снимка:Aneta Petrova, фейсбук

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