16 психолози помагат на пострадалите след трагедията на АМ „Тракия“

Екип от 16 психолози от Института по психология на МВР оказа психологическа помощ на мястото на тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия", при които загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени. В пътните произшествия участваха общо 86 превозни средства, съобщиха от вътрешното министерство.

Експерти от специализираните лаборатории в Пловдив и Бургас и от Центъра за специализирана полицейска подготовка в Пазарджик са оказали първа психологическа помощ на пострадали и близки на загиналите. Подкрепа са получили и полицейските служители, пожарникарите и спасителите, работили на терен след трагедията.

Целта на професионалната намеса е да ограничи въздействието на стреса и да подпомогне възстановяването на хората след преживени травматични събития. Сред задълженията на психолозите от института е участието в овладяването на критични ситуации, както и оказването на съдействие на служителите на МВР за преодоляване на последствията от участието им в тежки инциденти, посочват от министерството.

След приключването на спасителните дейности психолозите са провели индивидуални разговори със служителите, за да им осигурят необходимата подкрепа. Работата им ще продължи и през следващите два дни в Бургас, Ямбол и Сливен, пише БТА.

Днес е обявен ден на национален траур в памет на загиналите при катастрофите на автомагистрала „Тракия".