Манолова призова за 1 г. отлагане за подмяната на топломери и водомери

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Предстои Комисията за защита на потребителите да се произнесе по сигнали за нелоялни практики на топлинните счетоводители

Комисията за защита на потребителите ще изпрати писма до парламентарната комисия по енергетика и председателя на Народното събрание с искане да се отложи с 1 г. срокът за подмяна на топломерите и водомерите с уреди за дистанционен отчет. Това обяви председателят на КЗП Мая Манолова, която присъства на изслушването на ръководството на "Топлофикация София" от ресорната комисия към Столичния общински съвет.

Манолова обясни, че подмяната на уредите струва 280 евро, което е "непосилно за стотици домакинства".

Освен това предстои КЗП да се произнесе по сигнали за нелоялни практики от топлинните счетоводители. Манолова заяви, че глобата е до 35 000 евро, "каквато вероятно ще получи всеки топлинен счетоводител".

"Очаквам "Топлофикация София" да изпълни ангажимента в най-кратки срокове да публикува точен график кога засегнатите от авариите ще имат парно и топла вода", подчерта Манолова и добави, че всеки ден в КЗП постъпват стотици жалби.

Тя настоя и за всеки ден без предоставена услуга засегнатите абонати да получат неустойки, в противен случай ще бъдат заведени колективни искове.

Изслушването на ръководството на "Топлофикация София" продължава вече четвърти час.