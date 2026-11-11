Цяло семейство и млад баща, оставил дете на годинка, са сред загиналите на АМ „Тракия“

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Четирима от загиналите при тежките катастрофи на АМ „Тракия" са жители на сливенското село Самуилово. Сред жертвите са млад баща, оставил едногодишно дете, и цяло семейство – 55-годишната Катя, майка ѝ и съпругът ѝ Иван. Това разказаха техни съселяни пред bTV.

30-годишният Иван работел в Бургас и всяка сутрин пътувал до града. Бил трудолюбив, общителен и слънчев човек, разказват със сълзи на очи съседите му. Последно го видели на Архангеловден, когато бил с детето си и своя кумец.

„Трудолюбив, един на мама и тате, много добро момче, много... Общителен, слънчев човек, слънчев... Последно го видях на Архангеловден, с неговия кумец, водеше си детенцето", разказва Стоян Станчев.

Другата трагедия в селото е загубата на цяло семейство. 55-годишната Катя, майка ѝ и съпругът ѝ Иван тръгнали към Бургас във фаталната сутрин, за да посетят лекар.

„Скромни хора, работливи хора... трагедия голяма", споделя Жана, тяхна съселянка.

Часове наред роднини се опитвали да открият близките си. Кметът на Самуилово Красимир Кръстев разказва, че информацията за трагедията достигнала до семействата не от институциите, а от съседи и познати.

„На мен никой не ми е съобщавал от институциите, аз разбирам от близки, от съседи... А те от кого са разбрали близките, кой им е казал? От болницата", разказва той.

Причините за катастрофите тепърва ще се изясняват. Според властите сред основните фактори са лошите метеорологични условия и гъстата мъгла. Пътният експерт Николай Колев обаче смята, че при подобна опасност е трябвало своевременно да бъдат изпратени дежурни екипи в рисковите участъци.

„Те трябваше да вземат мерки предварително, дали съвместно „Пътна полиция" и пътноподдържащите фирми, или самостоятелно, да реагират още в момента, в който са разбрали", коментира Колев.

От КАТ – Ямбол заявили, че не са получили информация за мъгла и не могат да разполагат патрули навсякъде. Очаква се и отговор от „Автомагистрали", които отговарят за поддържането на АМ „Тракия", дали има протокол за действие при опасни условия за шофиране.

В Самуилово хората продължават да търсят отговори за случилото се. „Кой е виновният, това е голяма работа, ей. Аз като гледам по телевизията, направо се шашкам", казва Богомил Георгиев.

Междувременно община Сливен ще отпусне еднократна финансова помощ на близките на загиналите.