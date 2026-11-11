Добричлии активно даряват кръв за пострадалите при катастрофата на магистрала „Тракия"

Около 25 души дариха кръв в Центъра по трансфузионна хематология в Добрич до 12 часа, каза началникът на отделението д-р Юлияна Божанова. Близо 35 желаещи да се включат в кампанията по даряване на кръв са били предварително прегледани, допълни тя. Сред тях обаче има и такива, които не отговарят на условията за кръводаряване. Коридорът на Центъра е пълен с чакащи, допълни д-р Димитрова. Тя припомни, че Центърът ще обслужва желаещи да дарят кръв в сряда с удължено работно време - до 18.00 часа.

Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич се включи в кампанията за кръводаряване след трагедията на АМ „Тракия". От болничното заведение призоваха хората, които отговарят на условията, да дарят кръв и да помогнат за спасяването на човешки животи. Кръводарители могат да бъдат хора на възраст между 18 и 65 години, с тегло над 50 кг и в добро здравословно състояние. При явяване в Центъра трябва да носят лична карта, да са се хранили предварително и да са приели достатъчно течности. Окончателната преценка за годността на кръводарителя се извършва от лекар.

Пред кръвния център в болничното заведение има опашкa още от 7:30 часа.

Сред желаещите да кръводарят са много ученици, учители, бивш областен управител на Добрич, общински съветник в град Добрич, разпределителят на волейболния "Добруджа 07" Иван Узунов и др.

Кампания за кръводаряване за пострадалите от верижната катастрофа организираха и учители и ученици от финансово-стопанската гимназия „Васил Левски" в Добрич. От добричкото учебно заведение в сряда дариха кръв десетки младежи и преподаватели, като част от тях предпочетоха да направят своето добро дело без излишна публичност и извън обектива на камерите, съобщават от учебното заведение.