Благомир Коцев: Очаквам нов опит да ме отстранят като кмет на Варна

Кметът на Варна Благомир Коцев очаква Общинската избирателна комисия (ОИК) отново да разгледа въпроса с отстраняването му от длъжност заради ползваната от него отпуска през 2025 г. Според него новият сигнал е пореден опит за подмяна на вота на варненци и връщане на стари управленски практики в общината.

Пред журналисти Коцев съобщи, че в ОИК е постъпил сигнал от частно лице, живеещо в местността Траката, което твърди, че през 2025 г. кметът е ползвал неправомерно отпуската си. Той очаква да бъде атакуван по същия начин, както преди година, когато комисията също разглеждаше сигнали срещу него, информира БТА.

„Явно няма значение, че бях незаконно арестуван", коментира Коцев.

Той припомни, че въпросът за отпуската и нейната продължителност вече е бил на вниманието на ОИК. Производството обаче не е приключило, след като по време на заседанието на комисията пред Спортна зала във Варна се проведоха протести.

Според кмета проблемът е бил оставен да тлее, за да бъде използван отново по-малко от година преди края на мандата му. Коцев смята, че ОИК е политически орган, доминиран от ГЕРБ, „Възраждане" и ДПС, които могат да вземат решение за отстраняването му.

Той определи новия сигнал като пореден опит за подмяна на легитимния вот на варненци. По думите му трите години от началото на мандата са преминали в постоянни борби и опити да се противодейства на него и общинската администрация, за да бъдат запазени стари практики.

Коцев заяви, че усилията му са насочени към изпълнение на предизборните обещания за прозрачност, ясни правила, ред в градоустройството, обществените поръчки и работата на администрацията. Според него тези промени не се харесват на бивши лидери на общината, определени политически партии и бизнес интереси, които работят в обратната посока.

„Опитите са да бъдат върнати стари практики, когато нещата бяха мътни и не бе ясно кой всъщност управлява този град", коментира кметът. Той смята, че зад сигнала стоят хора, които не приемат правилата и искат да диктуват работата на кмета и администрацията.

Коцев посочи и затрудненията в работата на общината заради отсъствието на някои служители. В момента не може да бъде проведен конкурс за главен архитект на Варна, тъй като настоящият титуляр, който е в процедура по дисциплинарно уволнение, е в болнични. Същото важи и за директора на „Строителен контрол", както и за други служители.

Според Коцев всички те очакват той да бъде отстранен чрез решение на ОИК.

Кметът не очаква комисията да се произнесе бързо по новия сигнал, тъй като първо трябва да бъдат събрани и разгледани необходимите документи. Дори ОИК да реши да го отстрани, решението подлежи на съдебен контрол, а Коцев заяви, че ще го обжалва.

Той обаче предупреди, че съществува възможност решението на комисията да бъде допуснато до предварително изпълнение. По закон, ако кметът бъде отстранен, мандатът му може да бъде довършен от негов заместник или от общински съветник. Коцев предположи, че във Варна ще бъде избран вторият вариант.