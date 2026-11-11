Заради аварии и ремонти 1000 абонатни станции в София са спрени

До дни очаквам услугата да бъде възстановена за 800, а неработещите да останат около 200, каза изпълнителният директор на "Топлофикация София" Петър Петров

Над 1,35 млрд. евро са дълговете на дружеството към "Булгаргаз" и БЕХ

1000 абонатни станции в София в момента не работят заради аварии и ремонти на топлопреносната мрежа. До дни очаквам те да намалеят съществено и да останат около 200. Също до дни ще бъде възстановена услугата за засегнатите абонати в "Изток" и "Изгрев". Това заяви изпълнителният директор на "Топлофикация София" Петър Петров след изслушване от комисията по инженерна инфраструктура към Столичния общински съвет, което продължи над 4 часа.

На него присъства и председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова.

Петров обеща максимално скоро на сайта на дружеството да бъде публикуван график на ремонтите и срокове за отстраняване на авариите, който да се актуализира.

По думите му в момента е трудно да се прогнозира колко време ще отнеме отстраняването на една авария, тъй като "често, след като тя бъде отстранена, 3 м по-надолу тръбите се пукат и възниква нова".

"Затова единствената възможност за трайно решаване на проблема е подмяна на топлопроводите. Само така в най-близко бъдеще ще можем да гарантираме качество на услугата", обясни Петров.

Той добави, че дружеството има готовност да кандидатства за финансиране към Модернизационния фонд на ЕС за подмяна на мрежата. Става дума за 200 млн. евро.

В най-засегнатия топлорайон - този на ТЕЦ София - Изток на терен за отстраняване на авариите работят 183-ма души, а за цяла София - над 350.

Над 1,35 млрд. евро са в момента задълженията на "Топлофикация София" към Булгаргаз и БЕХ, като те започват да се трупат още от 2004 г. След това през 2022 г. с рязкото покачване на цената на природния газ дълговете скачат с още 600 млн. лв. Лихвите по дълговете пък са между 12 и 16%.

"Ние работим в изцяло регулирана среда и разходите за лихви са непризнати. В невъзможност сме да излезем от тази дългова спирала", каза Петров, но според него "фалит на дружеството не е на дневен ред заради активите, които то има".

Относно призивите за оставката му от някои от общинските съветници и от граждани, които присъстваха на заседанието, той попита дали това ще реши проблема на хората.

"Напълно разбирам недоволството на хората. Прави са да са ядосани, защото десетилетия наред дружеството е в омагьосан кръг от дългове и липса на инвестиции в мрежата. Не знам защо се очаква от нас с магическа пръчка да решим този проблем. Но искам да уверя хората: парно ще има", заяви Петров на изслушването.

Загубите по мрежата, която е с дължина 1045 км в момента са 25%. През 2025 г. са подменени 37 км, а до края на годината плановете са за още 53 км.

Причината ремонтите да започнат август месец той обясни с това, че бизнес плана на дружеството е приет през юни, а след това е имало нужда от време да се проведат обществени поръчки. Петров призова общинските съветници догодина да приемат по-рано бизнес плана на дружеството - още през февруари, за да може ремонтите да стартират по-рано.

За 2027 г. плановете са да се подменят поне 73 км трасе в квартали като "Гео Милев", "Яворов", "Младост", "Дианабад", "Лозенец" и "Изток".

Очакванията обаче са за тази година да се натрупат общо над 120 млн. евро нови задължения заради растящите цени на природния газ. Петров напомни, че цената на парното се актуализира веднъж годишно, а компенсациите от държавата спрямо тези на природния газ са недостатъчни и това е причината да се трупат задължения.

Комисията по инженерна инфраструктура прие предложенията на "Спаси София" да се изпрати писмо с искане за спешна среща между СОС, общината, "Топлофикация София", БЕХ, КЕВР, Булгаргаз и Министерство на енергетиката за дълговете на дружеството. Прието бе и тяхното предложение всеки месец ръководството на "Топлофикация София" да се отчита пред комисията.

Според Грети Стефанова от групата на ПП-ДБ в СОС "софиянци са гневни и смятат, че това е активно мероприятие". Тя заяви, че ГЕРБ и БСП носят отговорност за състоянието на дружеството и добави, че настояшото ръководството отново ще бъде избрано за нов мандат на сесията на СОС следващата седмица.

Според независимия Драгомир Драгомиров държавата действа като фирма за бързи кредити спрямо "Топлофикация София" и за решаването на проблема трябва да има политическа воля не само в СОС, но и в държавата.

По искане на лидера на "Спаси София" Борис Бонев беше отправена покана към кмета Васил Терзиев да присъства на заседанието на комисията, но се оказа, че той е в среща.

Според Иван Сотиров от "Синя София" състоянието на "Топлофикация София" е национален проблем, с който трябва да се ангажира и държавата.