Първият полицай на мястото на трагедията: Четири пъти бях на косъм да бъда блъснат

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Бургаският полицай Иван Георгиев разказа за ужаса на магистрала "Тракия" минути след катастрофата. Той е първият служител, който се е отзовал ня мястото и разкрива, че е бил на косъм от смъртта четири пъти.

Георгиев разкрива, че въпреки предупредителните сигнали, край него са профучавали коли с бясна скорост.

Ето какво пише той в социалните мрежи след трагедията, отнела живота на 11 души и изпратила още десетки в болница:

"Вчера бях първият полицейски служител на мястото, който трябваше да затвори магистралата и да обезопаси района. С включени всички възможни светлини на служебния автомобил и поставени светлоотразителни конуси на четири пъти бях на косъм да бъда блъснат.

Три автомобила и един камион преминаха покрай мен през поставените конуси, с изключително висока скорост, без да се съобразяват нито с ограничението, нито с гъстата мъгла. Няма да коментирам и факта, че някой от тях дори не спряха а си продължиха по пътя все едно нищо не се е случило.

Днес можеше да има още една трагедия. Можеше аз да съм поредната статистика, а някой колега да трябва да съобщи на семейството ми, че няма да се прибера.

Докога ще караме така? Докога ще смятаме, че правилата важат само за другите?

Докога ще бързаме толкова, че да не осъзнаваме, че няколко секунди невнимание могат да отнемат човешки живот? Докога ще търсим вината в другите, ще обвиняваме правителство, МВР, лошите пътни условия.

Пътят не прощава самонадеяността, а физичните закони не се интересуват колко бързаме.

Не искам съчувствие за себе си. Искам малко повече разум, отговорност и човечност зад волана.

Пазете себе си и другите! Някой ви чака вкъщи!

Съболезнования на близките на загиналите!!!!"