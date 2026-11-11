Апелативният съд в Бургас посече Бургазлиев - остава зад решетките

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Апелативният съд в Бургас не пусна под домашен арест 19-годишния Никола Бургазлиев, който уби с АТВ 35-годишната Христина Здравкова и рани тежко 4-годишния ѝ син Мартин в Слънчев бряг.

Апелативните магистрати отмениха определението на Окръжен съд Бургас, с което мярката за неотклонение "задържане под стража" трябваше да бъде заменена с домашен арест с електронно проследяване.

Веднага след определението на Окръжния съд прокуратурата внесе протест и така делото за мярката бе насрочено в Апелативния съд. Заседанието бе закрито и на него подсъдимият Бургазлиев не присъства.

На протест срещу освобождаването на Бургазлиев излязоха и роднини и приятели на загиналата Христина от Пловдив.

На 9 декември е насрочено следващото съдебно заседание по същинския процес. Тогава се очаква Бургазлиев за пръв път да даде обяснения пред съдебния състав.

Тежкият инцидент с електрическото АТВ стана на 14 август 2025 г , на една от крайбрежните алеи в курорта Слънчев бряг.

Бургазлиев се вряза с машината в група пешеходци, ранявайки общо петима души. 35-годишната Христина изпадна в кома и издъхна няколко дни по-късно.