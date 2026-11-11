Лисица се настани в офис, разля кафето и събори канцеларски материали. За куриозния случай съобщиха ог Аварийно-спасителния отряд в Благоевград. Тази сутрин, около 09:54 ч. на дежурния телефон е получен сигнал за намерена лисица в сградата на голяма производствена база (завод) в гр. Благоевград.

Информацията е била предадена от РИОСВ към диспечер в Аварийно-спасителния отряд. Лисицата е влязла в завод, намирала се на втория етаж в едно от помещенията и служителите са я затворили вътре.

Минути по-късно на място е пристигнал екип.

В офиса, където е задържана от персонала, лисицата е проявила явна агресия, като увредила офис консумативи и разляла чаша с кафе.

Спасителят е използвал помощни средства (в това число закрутка и мрежа), за да задържи и изведе дивото животно.

"Лисицата е конвоирана извън града в район с подходящ за вида хабитат и е освободена след кратко задържане и устно предупреждение: „Да не прави повече така!", шеговито съобщиха от АСО.