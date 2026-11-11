Въздушна линейка взе болно дете от стадиона в Мездра, живяло в рискова среда

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Превозиха с въздушна линейка болно дете, живяло в рискова среда в Мездра.То е с вродено заболяване, а близките не са полагали необходимите грижи за него.

Въздушната линейка кацна на градския стадион, откъдето малкият пациент беше откаран за специализирано лечение.

При проверка социалните служби установили, че то се отглежда в рискова среда и е в тежко здравословно състояние. Това наложило организирането на спешен медицински транспорт по въздух.

За да бъде осигурено безопасното кацане и излитане на хеликоптера, полицията отцепи района около стадиона до приключването на операцията. По информация на NOVA детето ще бъде прието за лечение в специализирана клиника във Варна.