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Въздушна линейка взе болно дете от стадиона в Мездра, живяло в рискова среда

Алексей Гилтяй

Редактор: Алексей Гилтяй

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въздушна линейка СНИМКА: Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха
въздушна линейка СНИМКА: Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха

Превозиха с въздушна линейка болно дете, живяло в рискова среда в Мездра.То е с вродено заболяване, а близките не са полагали необходимите грижи за него. 

Въздушната линейка кацна на градския стадион, откъдето малкият пациент беше откаран за специализирано лечение.

При проверка социалните служби установили, че то се отглежда в рискова среда и е в тежко здравословно състояние. Това наложило организирането на спешен медицински транспорт по въздух.

За да бъде осигурено безопасното кацане и излитане на хеликоптера, полицията отцепи района около стадиона до приключването на операцията. По информация на NOVA детето ще бъде прието за лечение в специализирана клиника във Варна.

въздушна линейка СНИМКА: Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха

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