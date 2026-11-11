Ученици от Велинград дариха кръв за ранените на АМ "Тракия"

22-ма доброволни кръводарители дариха кръв в първия ден на кампанията, обявена от МБАЛ-Пазарджик в помощ на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия". Сред тях са и шестима ученици от 12. „а" клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий" – Велинград, които не само проявиха съпричастност, но и дадоха пример на своите връстници. Това съобщиха от областната държавна болница в Пазарджик.

За петима от тях това беше първо кръводаряване. Инициатор е 18-годишната Хавие Кръстева, която дари кръв за втори път, въпреки че предишното ѝ кръводаряване е било само преди около два месеца.

„Трагедията на АМ „Тракия" ни разтърси и решихме, че е по-добре да пропуснем един ден от учебните часове, но да не останем безучастни. Затова дойдохме да дарим кръв, за да покажем своята съпричастност. Заедно с моите съученици призоваваме всеки, който има възможност, да не се колебае и да не се страхува, а да кръводари, защото така може да помогне за спасяването на нечий живот", сподели младата кръводарителка.

18-годишните Георги Трендафилов, Ивайло Кривулев, Жана Мари Бърнелова, Елеонора Ангелова и Александра Тожарова също станаха кръводарители с желанието да помогнат на пострадалите и да дадат добър пример.

Въпреки страха си от игли Георги Трендафилов не се поколеба да дари кръв.

„Бях притеснен и се почувствах малко отпаднал след процедурата, но е важно, че успях да даря. Трябва да сме човечни и да си помагаме, защото всеки може да изпадне в подобна ситуация", обясни 18-годишният младеж.

За разлика от него Ивайло Кривулев нямаше никакви притеснения от процедурата по кръводаряване.

„Искам да помогна на пострадалите. Това, което се случи, е ужасно и не искам да четем и гледаме такива новини. За три минути успях да кръводаря и смятам да продължа да го правя", каза Ивайло след кръводаряването.

Според Александра Тожарова много млади хора като тях ще се мотивират да станат кръводарители. Тя се надява трагедията да накара повече хора не само да помогнат на пострадалите, но и да се замислят за отговорността, която всеки носи.

„Днес скърбим, но утре трябва да променим нещо, за да не скърбим отново. Разбрах от мои приятели за кампанията, която е стартирала в болницата в Пазарджик, и бях категорична, че веднага ще се включа. Доволна съм от себе си, че успях да кръводаря", коментира Александра.

Ели Петрова от Голямо Белово и съпругът ѝ Кристиян също дойдоха в Кръвна банка, за да се включат в акцията. Младата жена разказа, че преди две седмици е взела шофьорската си книжка.

„Всеки ден излизам със страх на пътя и съм възмутена от безотговорните, нагли и нахални шофьори. Всеки много бърза. Не знам за къде. Аз съм млад шофьор, но преди всичко съм нечия дъщеря, нечия съпруга и нечия майка. Искам, когато изляза на пътя, да съм спокойна, както и семейството ми, че ще се приберем живи и здрави. Крайно време е да спрем тази война по пътищата. Тук съм, за да даря кръв. Това е моят начин да бъда съпричастна към пострадалите. Призовавам шофьорите да бъдем по-толерантни един към друг", заяви Ели Петрова.

„Трябва винаги да сме единни и да си помагаме, защото смятам, че обществото ни е заспало и трябва да се събуди. Не е страшно да кръводаряваш, напротив – чувстваш се удовлетворен. Това трябва да ни води към Кръвна банка", заяви Дафинка Пенева. Тя призова всички здрави хора да не чакат да се случат трагедии, за да дарят кръв.

Кръводарителската кампания подкрепиха още Галина Дупчанова от Пазарджик, Павлина Иванова от Пазарджик, Кристина Георгиева от село Мокрище, Христина Юрукова от Пазарджик, Мая Добрева от село Черногорово, Методи Христов от село Звъничево, д-р Росица Радева от Пазарджик, Десислава Малинова от село Мокрище, Васил Иванов от село Капитан Димитриево, Стефан Георгиев от село Драгор, Симеон Калинов от Брацигово, Пенка Павлова от Пазарджик и Иван Мравов от село Славовица.

Началникът на Отделението по трансфузионна хематология д-р Ваня Стоева благодари на всички кръводарители, които са се отзовали и са дарили кръв дори преди официалното обявяване на кампанията на МБАЛ-Пазарджик.

„Не сме се колебали дали да стартираме тази кампания. Екипът ни остана да работи и след 13:00 часа, но въпреки това не успяхме да приемем всички желаещи. Част от тях ще дойдат утре. Не очаквах толкова много кръводарители и съм впечатлена от това, че толкова хора се отзоваха. Сърдечно им благодарим. На фона на трагедията виждаме и млади хора, които се включват за първи път, което е похвално. Моят призив е хората да си помагат в такива ситуации. Животът е това – днес едни имат нужда от помощ, утре може да имаме нужда ние", заяви д-р Стоева.

Тя обяви, че кампанията ще продължи, докато има желаещи да кръводаряват.

Борбата за живота на пострадалите продължава. Много от пациентите, настанени в лечебни заведения, имат нужда от допълнителни кръвопреливания.

Двете тежки верижни катастрофи станаха на 10 ноември на автомагистрала „Тракия" в района на пътен възел „Зимница". В инцидентите участваха над 80 автомобила. При катастрофите загинаха 11 души, а 51 пострадали бяха настанени в лечебни заведения.

Ръководството и целият екип на МБАЛ-Пазарджик изразява своите най-дълбоки съболезнования на семействата и близките на загиналите при трагичните катастрофи на автомагистрала „Тракия".

В днешния Ден на национален траур работещите в здравното заведение изказват своята искрена съпричастност към болката на техните семейства и близки.