Майките на деца с увреждания: Не могат да се правят икономии от асистенти

Нови протести срещу промените в Закона за личната помощ са готови да организират майките на деца с увреждания. Точно те успяха да извоюват правото на лични асистенти с масови палаткови лагери през 2018 г.

Във вторник управляващите от "Прогресивна България" внесоха поправки, с които развързват възнагражденията им от минималната заплата. От 1 януари 2027 г. до 31 декември 2027 г. часовата ставка се фиксира на 5,24 евро за отработен час. От 1 януари 2028 г. размерът на ставката ще се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет. Досега тази ставка бе по коефициент 1,4 от минималната работна заплата.

С тях въвеждат и нов „договор за предоставяне на лична помощ". В момента близки на хора с увреждания, които работят по специални закони (напр. държавни служители, адвокати) нямаха право на втори трудов договор и не можеха да станат законни асистенти на роднините си. Пресича се обаче и фиктивното спазване на Кодекса на труда, като се премахва формалното отчитане на 8-часови трудови дежурства при непрекъсната семейна грижа. Личните асистенти вече ще имат задължително социално осигуряване за инвалидност поради общо заболеваемост, старост и смърт. По свое изрично желание могат да избират да се осигуряват и за общо заболеваемост и майчинство. Вноските се внасят от общината-доставчик.

"Няма да допуснем намаляване на възнагражденията на личните асистенти при предлаганите промени в Закона за личната помощ", увери социалната министърка Наталия Ефремова. Тя обясни, че с новите трудови договори са форма, която съответства по-добре на същността на предоставяната услуга и ще позволи по-гъвкаво осигуряване на подкрепата.

"Майки на деца и пълнолетни хора с тежки и множествени увреждания, се запознахме с внесения законопроект и обсъдихме как той ще се отрази на семействата ни. Категорично възразяваме срещу онези предложения, които заменят действащи права с по-слаби гаранции. Виждаме в тях не подкрепа, а възможност за ограничаване на публичните разходи за сметка на хората с увреждания и техните асистенти. Настояваме вносителите да представят финансовите разчети, за да стане ясно какъв е очакваният бюджетен ефект", пишат в писмото си те. И обясняват, че за тях личната помощ не е административна схема и много от тях са едновременно майки и лични асистенти. "Грижата не свършва в края на отчетените часове: продължава през нощта, по празниците, когато самите ние сме болни. Затова всяка промяна в договорите, осигуряването и възнагражденията има пряко отражение върху сигурността на децата ни и върху нашето бъдеще", пишат още те.

И обясняват, че на 13 октомври 2026 г. са имали среща с Наталия Ефремова. "Обсъждахме индивидуалната оценка, часовете лична помощ, финансирането, професионализирането на грижата, контрола и правото на родителите да продължат да бъдат асистенти на своите деца. Изразихме опасението си, че промени,

представяни като реформа, могат да доведат до загуба на вече съществуващи права", пишат още те. "От срещата останахме с уверението, че положението на ползвателите и асистентите няма да стане по-лошо. Внесеният текст обаче не ни дава такава сигурност. Обещанието трябва да бъде подкрепено с конкретни законови гаранции, а не да остава само устно уверение. Очакваме Министерството да посочи за всяко засегнато право как то ще бъде запазено", казват те.

Какво още пише в писмото:

Предложението действащите трудови договори да бъдат прекратени и заменени с „договори за предоставяне на лична помощ" е пряко отстъпление от трудовата защита. Законопроектът не ги нарича изрично „граждански договори", но ги извежда извън обичайния режим на Кодекса на труда. Това не е смяна на формуляр, а смяна на правното положение на хора, които ежедневно полагат тежък и отговорен труд. Платеният годишен отпуск, защитата при прекратяване, обезщетенията и останалите права по трудово правоотношение няма да се прилагат автоматично, ако не бъдат изрично и равностойно уредени. Ние сме майки, които продължават да се грижат за децата си и след края наплатените часове. Държавата и сега не заплаща цялата реално положена грижа. Недопустимо е сега да отнема и съществуващата трудово-правна защита. За нас това е икономия за сметка на асистентите, а не реформа в тяхна полза. Настояваме трудовите договори да се запазят.

Осигуряване при заболяване и майчинство - В § 7, т. 3 се предлага кандидатът за асистент да посочва дали работи по друго правоотношение и дали желае да бъде осигурен за общо заболяване и майчинство. Така проектът допуска тези рискове да не бъдат покрити по договора за лична помощ. Това е отстъпление от защитата, която произтича от трудовия договор, и за нас е неприемливо. Не твърдим, че всеки асистент автоматично ще остане без обезщетение: правото зависи и от осигуряването му на друго основание. Но законът не бива да оставя тази защита несигурна.

Определяне на часовото възнаграждение - С § 10 се премахва досегашната формула в чл. 31, ал. 1, която включва коефициент 1,4 от минималната часова работна заплата, допълнителното трудово възнаграждение за стаж и професионален опит и осигурителните вноски за сметка на работодателя. Предлага се часовата ставка да се определя ежегодно със закона за държавния бюджет. В § 20 е записана ставка 5,24 евро за 2027 г. От това не следва само по себе си, че всяко месечно възнаграждение ще намалее с точно определена сума, но отпада действащата законова гаранция за обвързване с минималната заплата. Това е съществено отстъпление и създава възможност за бюджетни икономии за сметка на асистентите.

Признаване на професионалния опит - В § 10, т. 1, буква „б" изрично се отменя чл. 31, ал. 1, т. 2, която включва допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в средствата за лична помощ. § 19, ал. 2 запазва този компонент само до сключването на новите договори. След това проектът не дава равностойна изрична гаранция. Затова настояваме натрупаният стаж и опит да продължат да се заплащат, а не да се заличават чрез смяната на договора.

Разстояние между асистента и ползвателя - Разбираме логиката на предложеното ограничение от 40 километра. То може да подпомогне контрола върху реалното предоставяне на помощта и да противодейства на фиктивното отчитане. Подкрепяме разумните мерки срещу злоупотреби. Същевременно са необходими ясно уредени, мотивирани изключения, когато избраният асистент действително предоставя грижата. Контролът трябва да преследва злоупотребите, без да наказва добросъвестните семейства.

Преход към новите договори - § 19 предвижда от 1 април до 1 юни 2027 г. включително доставчиците да прекратят съществуващите трудови договори и да сключат новите договори за предоставяне на лична помощ. Това не е доброволен избор между два равностойни режима, а предвидено със закон преминаване към нов тип договор. До сключването му § 19, ал. 2 запазва определени компоненти на разходите по стария ред, но тази временна разпоредба не гарантира, че след прехода асистентите ще имат същите трудови права. За нас е неприемливо действащи трудови отношения да се прекратяват по силата на реформата, без равностойна защита и без убедителен отговор как ще бъдат уредени отпуските, обезщетенията и непрекъснатостта на грижата.

Индивидуална оценка и направления - § 4 добавя ново основание за прекратяване на предоставяната лична помощ при извършена нова индивидуална оценка и издадено направление за прекратяване. Това е конкретна промяна, която изисква ясни гаранции за уведомяване, право на оспорване и непрекъснатост на подкрепата при приложимите законови условия. Не приемаме оценката да се превръща в средство за необосновано ограничаване на необходимата грижа.

Повече от един договор - В мотивите към законопроекта се обсъжда възможността асистентът да работи и по друго правоотношение, като в § 7, т. 3 се изисква да декларира това. Не откриваме в самия внесен текст отделна нова разпоредба, която изрично да урежда „повече от един договор за лична помощ" така, както беше формулирано в предишния ни анализ. Затова не представяме това като самостоятелна нова законова възможност. Настояваме правилата за съвместяване на работа да са ясни и да не допускат фиктивно отчитане.

Административни разходи - 11 предвижда средствата за администриране да покриват възнаграждения, осигурителни вноски, консумативи, материално-техническо осигуряване и транспортни разходи. Подкрепяме отчетността, но настояваме тези разходи да бъдат прозрачни и да не се финансират чрез ограничаване на защитата иреалната грижа.

Проблемите, които остават нерешени - Законопроектът не дава достатъчен отговор на недостига на часове за хора, които се нуждаят от продължителна или непрекъсната грижа. Липсва реално достъпен механизъм за заместващ асистент при заболяване и отпуск. Не е решен и дългосрочният проблем с пенсионната и социалната сигурност на родители, които десетилетия са се отказвали от друга заетост, за да се грижат за децата си. Признаването на определени периоди за осигурителен стаж при законови условия не означава само по себе си достойна пенсия.

Нашите конкретни искания:

Запазване на трудовите договори. Категорично настояваме да отпаднат текстовете, които заменят трудовите договори със специални договори за предоставяне на лична помощ извън обичайния режимна Кодекса на труда. Не приемаме тази подмяна да бъде представяна като техническа или административна промяна. Искаме личните асистенти да запазят трудовоправната си защита, а не да бъдат прехвърляни към договори, при които тя не се прилага автоматично.

Гарантирана осигурителна защита. Да не се допуска договорът за лична помощ да оставя асистент и те без покритие за общо заболяване и майчинство; осигурителният режим да осигурява равностойна защита при приложимите условия.

Предвидимо и справедливо заплащане. Да се запази законовата връзка на часовото възнаграждение с минималната работна заплата, вместо размерът му да зависи само от ежегодно бюджетно решение.

Признаване на стажа и опита. Да се запази допълнителното заплащане за трудов стаж и професионален опит или да се въведе равностойна изрична гаранция.5. Разумен контрол на разстоянието. Да се запази възможността за контрол чрез изискването за разстояние, но да има мотивирани изключения за доказано реално предоставяна помощ.

Непрекъснатост на грижата. Да се гарантира, че смяната на договорния режим, оценките и административните процедури няма да оставят ползвател без необходимата подкрепа.

Заместваща грижа. Да се въведе реален и финансиран механизъм за заместване при заболяване, отпуск или друга обективна невъзможност на асистента.

Часове според реалните потребности. Да има възможност за допълнителна подкрепа при доказана необходимост от продължителна или непрекъсната грижа.

Социална и пенсионна сигурност. Да се разработят мерки за родителите, които десетилетия полагат постоянни грижи, включително необходимите изменения в осигурителното законодателство.

Публична финансова оценка. Министерството да посочи очакваните икономии или допълнителни разходи от промяната на договорите, осигуряването и заплащането.

Сравнение на правата. Да се публикува разбираема съпоставка между сегашните и предложените права, включително кои гаранции отпадат и с какво се заменят.

Изпълнение на дадените уверения. Да се посочи писмено как законопроектът изпълнява уверението от срещата на 13 октомври, че положението на ползвателите и асистентите няма да се влоши.

Реално участие на засегнатите хора. Преди окончателното приемане да бъдат чути самите ползватели, майки, родители и лични асистенти, а не само институциите.

Ние не настояваме законопроектът просто да бъде оттеглен. Настояваме да бъде съществено поправен. Няма да приемем отнемането на трудови и социални гаранции да се нарича модернизация, нито бюджетните ограничения да се представят като защита на хората с увреждания. Държавата трябва да каже открито какъв финансов резултат търси и кой ще понесе цената му. Нашият извод е, че предложената конструкция позволява икономии за сметка на сигурността на асистентите, без да решава най-тежките проблеми на семействата ни. Правата на хората с увреждания и правата на техните асистенти трябва да бъдат защитавани заедно. В заключение бихме искали да подчертаем, че доверието между гражданите и институциите се изгражда не чрез дадените обещания, а чрез тяхното изпълнение. На проведената среща получихме уверения, че предстоящите законодателни промени няма да влошат положението на хората с увреждания и техните лични асистенти. Съдържанието на внесения законопроект обаче ни дава сериозни основания да считаме, че тези уверения не са спазени. Когато думите на един министър се разминават с последващите му действия, доверието се губи, а очакванията за отговорно управление неизбежно се обезсмислят. Майки на деца и пълнолетни хора с тежки и множествени увреждания.