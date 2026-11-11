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Трима остават в тежко състояние след зверската катастрофа на "Тракия"

Мария Нишанджиева

Редактор: Мария Нишанджиева

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Снимка с дрон показва апокалипсиса на пътя.
Снимка с дрон показва апокалипсиса на пътя.

Трима души остават в тежко състояние след двете верижни катастрофи на магистрала "Тракия" от 10 ноември, съобщиха от здравното министерство. 

В Сливен са настанени 22-ма от ранените. В МБАЛ "Д-р Иван Селимински" са настанени 16 от тях. Един е в тежко състояние, а двама от пострадалите вече са изписани. Във ВМА Сливен са настанени шестима, а други двама са транспортирани във ВМА София.  

В МБАЛ "Св. Пантелеймон" в Ямбол се лекуват петима от ранените, като един човек е в реанимация, в стабилно състояние. 

В Бургас са настанени още седем души. В МБАЛ "Дева Мария" има един пациент в тежко състояние и с опасност за живота. В "Сърце и мозък" са още шестима от ранените, като един от тях е в тежко състояние. 

Информацията на здравното министерство е към 15 ч. от 11 ноември. 

При зверския инцидент в ранните часове на 10 ноември загинаха 11 души, а над 50 бяха ранените. 

Заради гъстата мъгла в платното за Бургас един след друг се удрят камиони, автобуси и леки коли - общо 63 превозни средства. Всички 11 загинали са от инцидента в тази посока на магистрала. 

Секунди по-късно верижна катастрофа става и в платното към София, където шофьори се заглеждат в инцидента в насрещното и предизвикват втори такъв. 

Предстои да бъде назначена автотехническа експертиза, която да покаже механизма за възникване на катастрофите, комплексна автотехническа и съдебномедицинска. Разпитани са над 50 свидетели. По-рано в сряда беше задържан и румънски шофьор на камион, който е бил в началото на първата катастрофа. 

В хода на разследването са извършени 6 огледа на местопроизшествието с технически средства, включително и с дрон. Иззети са 20 от автомобилите във верижната катастрофа, които имат съществено участие в произшествието. На тях ще бъдат извършени допълнителни огледи. Сред тях е и управляваната от румънския гражданин товарна композиция.

11 ноември беше обявен за ден на траур в цялата страна. 

Снимка с дрон показва апокалипсиса на пътя.

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