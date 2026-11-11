Кметът Терзиев обяви два неучебни дни в столичното 119.СУ, останало без ток и парно

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12 и 13 ноември са обявени за неучебни дни в столичното училище 119.СУ в елитния квартал "Изток".

Решението е взето със заповед на кмета на София Васил Терзиев във връзка с предписание на Столичната регионална здравна инспекция.

Директорът на 119. СУ в София Диян Стаматов сам поиска временно преустановяване на присъствените учебни занятия, ако отоплението в училището не бъде възстановено. Училището е без парно вече четвърти ден, а от вчера няма и електричество.

Направено е предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки след извършена проверка от здравните власти, съобщи Би Ти Ви.

Столична община е уведомила Регионалното управление на образованието – София-град.

По думите на директора днес е трябвало топлоподаването да бъде възстановено, но от „Топлофикация" отново са се извинили и са съобщили, че проблемът ще остане още два дни.

Ситуацията предизвиква гняв и притеснение сред родителите, които се тревожат за здравето на децата си и условията, в които се провеждат учебните занятия. Недоволството им обаче е насочено към училищното ръководство, тъй като то е най-близо до проблема и от него се очакват отговори и решения, посочва Стаматов.

„Този път няма как да се справим сами"

Директорът подчертава, че училището няма възможност самостоятелно да отстрани аварията или да осигури отопление. „Не можем да произведем топлина. Не можем да отстраним аварията. Не можем безкрайно да компенсираме чужди пропуски с организация, компромиси и добра воля", пише той.

Стаматов настоява за реална и навременна подкрепа от Министерството на образованието и науката, Столичната община и „Топлофикация София". Според него дружеството трябва да направи всичко възможно, за да ускори възстановяването на отоплението.

„Има граница, отвъд която компромисите вече не са разумни", заявява той и допълва, че целта не е децата да бъдат извън училище, а да учат в нормална, безопасна и човешка среда.

„Отговорността към децата е моя. И никога няма да избягам от нея. Но не мога да нося отговорност и за чуждите грешки!", завършва публикацията си Стаматов.