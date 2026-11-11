Липсват отпечатъци на Славчо Мегеров по оръжието, с което е убит Илиян Филипов

Към момента не е ясно дали са установени барутни частици по ръцете на Славчо

Пистолетът е открит извън територията на Пловдив, но разследващите не споделя къде, по неофициална информация е намерен на поляна

По оръжието, с което е ликвидиран Илиян Филипов, което бе намерено преди дни, липсват отпечатъци на Славчо Мегеров - Мегера, обявен от МВР за убиец на футболния бос.

Това споделят запознати с разследването пред "България днес", които уточняват, че по пистолета няма никакви отпечатъци или следи от когото и да е било. Или оръжието е добре почистено, или килърът е използвал ръкавици. Това предстои да се уточнява. Разследващите трябва да докажат, че Мегера е дръпнал спусъка, но това няма да е никак лесно.

Към момента единственото категорично доказано е, че собственикът на "Ботев" – Пловдив, е застрелян с този пистолет - балистичната експертиза потвърди това в неделя.

Другото, което не е ясно, е дали по ръцете на Мегера има барутни частици. Това би го заковало, но по неофициални данни такива следи не са открити.

"България Днес" се свърза и с адвоката на Мегера - Диляна Агова, която сподели, че към момента не е ясно дали има отпечатъци на подзащитния й по оръжието.

"Единственото, което се знае е, че са открили пистолета, с който е убит Илиян Филипов. Никой не ми е казвал нищо за открити отпечатъци на Мегеров по оръжието", споделя адвокат Агова, която загатва, че ако има такива, то това е щяло да се разбере.

Адвокатът на Мегеров Диляна Агова Снимка: Никола МИХАЙЛОВ Снимка: Никола Михайлов

Пистолетът бе открит преди дни на поляна извън територията на Пловдив, но дори адвокат Агова не може да получи информация къде точно и как е намерено оръжието.

В първите седмици след убийството полицията организира мащабна акция с водолази, които претърсваха коритото на река Марица около един от мостовете в Пловдив. Тъй като акцията беше публична, това стана причина за твърдения, че пистолетът е хвърлен във водата. Впоследствие разследването се насочи извън града, защото органите на реда проследиха движението на автомобилите, които Славчо Мегеров сменя след ликвидирането на Филипов. Когато на 6 ноември 2026 г. властите официално обявиха откриването на пистолета, те потвърдиха единствено, че локацията е извън Пловдив, което съвпада с неофициалните информации, че е намерен в открита местност - поляна или храсти. Това е в близост до един от пътищата, през които е преминал Мегера след покушението.

В самото начало - само дни след убийството на футболния бос и залавянето на Мегера, от полицията заявиха, че са открили няколко скрити оръжия в сградата, където живее сестрата на заподозрения. Впоследствие стана ясно, че те нямат общо с убийството на Филипов, каквито спекулации се появиха веднага.

Филипов беше застрелян на 30 септември във входа на блока, в който живее приятелката му. Славчо Мегеров беше задържан в столицата по-малко от 24 часа след това. Той е с богато криминално досие.

Повече по темата четете в "България днес".