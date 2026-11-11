43 сигнала подадени на 112 за катастрофата с 11 жертви. Първият е от eCall

43 сигнала за тежката верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия" са били получени на спешния телефон 112 вчера. Първият е получен чрез функцията eCall. След това постъпват още 42 сигнала. Това разказа Красимир Димитров - директор на националната система 112 към МВР.

Веднага след като има сигнал, че има предпоставка за катастрофа, ние предаваме този картон към службите за спешно реагиране, т.е. полицията. Тя праща патрул с цел ограничаване на движението, уведомяваме и АПИ, обясни процедурата Димитров пред bTV. В този случай обаче не е имало сигнали за мъгла преди инцидента и че има предпоставки за катастрофа.

Първият сигнал е за катастрофата получен в 7,01 часа чрез функцията eCall. eCall е обаждане на 112, генерирано ръчно от пасажерите или автоматично от датчиците в автомобила. В този случай сигналът е постъпил автоматично, тъй като шофьорът не е можел да говори.

В 7,08 ч вече са пътували спасителни екипи към мястото на произшествието. Мобилизирани са били всички екипи на пожарната в района. Красимир Димитров лично се е обадил на вътрешния министър Иван Демерджиев, за да му съобщи за случилото се. На място пък отиде зам.-министърът Калоян Калоянов. Съдействие имаше и от други министерства - военните пратиха два хеликоптера "Спартан" в Бургас, за да транспортират тежко ранени при нужда. Институтът по психология пък прати 17 психолога на терен.

В 7,09 ч е дошъл първият сигнал за катастрофата в обратна посока - от София към Бургас. Димитров похвали двама шофьори на тежкотоварни автомобили, които така са паркирали, че да спасят колите пред тях и да не се стигне до още жертви.

Не е имало никакви проблеми със свързването със 112. До обяд са постъпвали обаждания от хора, които търсят в коя болница са настанени техни близки, ранени в катастрофата. От здравното министерство са предоставили списък с настанените по болници, за да може да дават съответната информация.

Най-критичният момент беше за заклещено дете. за радост, оказа се, че информацията не е била достоверна - може би заради паника. Вторият критичен момент беше, че има цистерна за пропан-бутан до горящ автомобил. За щастие тя беше празна, разказа Димитров.