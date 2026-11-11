Заради аварии и ремонти 1000 абонатни станции в София са спрени (Обзор)

До дни пускат парното и топлата вода в “Изток” и “Изгрев”

Над 1,35 млрд. евро са дълговете на “Топлофикация” към “Булгаргаз” и БЕХ

1000 абонатни станции в София в момента не работят заради аварии и ремонти на топлопреносната мрежа. До дни очаквам те да останат около 200. Също до дни ще бъде възстановена услугата за засегнатите абонати в “Изток” и “Изгрев”.

Това заяви изпълнителният директор на “Топлофикация София” Петър Петров, след като бе изслушан от комисията по инженерна инфраструктура към Столичния общински съвет.

Петров обясни, че е трудно да се прогнозира колко време ще отнеме отстраняването на една авария, защото “често, след като тя бъде отстранена,

3 м по-надолу тръбите се пукат

и възниква нова”. Но обеща актуализиран график на ремонтите и срокове за отстраняване на авариите.

Единствената възможност за трайно решаване на проблема била подмяна на топлопроводите. Дружеството имало готовност да кандидатства за 200 млн. евро финансиране към Модернизационния фонд на ЕС за подмяна на мрежата.

В най-засегнатия топлорайон - този на ТЕЦ “Изток”, на терен за отстраняване на авариите работят 183-ма души, а за цяла София - над 350.

Заради авариите там без парно цяла седмица остана 119-о СУ “Акад. М. Арнаудов” в кв. “Изток”. След недоволство и настояване от страна на директора Диян Стаматов кметът Васил Терзиев издаде заповед, с която

обяви 12 и 13 ноември за неучебни

Над 1,35 млрд. евро са в момента задълженията на “Топлофикация София” към “Булгаргаз” и БЕХ, като те започват да се трупат още от 2004 г. Очакванията обаче са за тази година да се натрупат общо над 120 млн. евро нови задължения заради растящите цени на природния газ. СОС и общината ще инициират среща с БЕХ, КЕВР, “Булгаргаз” и Министерството на енергетиката за дълговете на дружеството.

Напълно разбирам недоволството на хората, десетилетия наред дружеството е в омагьосан кръг от дългове и липса на инвестиции в мрежата. Не можем с магическа пръчка да решим този проблем. Но уверявам:

парно ще има, заяви Петров.

Загубите по мрежата, която е с дължина 1045 км, в момента са 25%. През 2025 г. са подменени 37 км тръби, а до края на тази година плановете са за още 53 км. За 2027 г. ще се подменят поне 73 км трасе в квартали като “Гео Милев”, “Яворов”, “Младост”, “Дианабад”, “Лозенец” и “Изток”.