Близо 250 души дариха кръв във ВМА в подкрепа на пострадалите на „Тракия"

Силна вълна на съпричастност и готовност за помощ беляза кръводарителската кампания във Военномедицинска академия (ВМА) в подкрепа на пострадалите при тежкия пътен инцидент на автомагистрала „Тракия".

Благодарение на добрата организация и бързата реакция на екипите на ВМА в рамките на днешния ден близо 250 души се включиха в инициативата и дариха кръв, водени от желанието да помогнат на пострадалите, които се нуждаят от кръвопреливане.

Сред доброволците бяха военнослужещи, служители на Академията и граждани, които откликнаха на призива за подкрепа. Със своя жест те показаха, че човечността и солидарността нямат граници и могат да обединяват хората около една обща кауза. Хора от всички възрасти даряваха кръв. Снимка: ВМА Хора от всички възрасти даряваха кръв. Снимка: ВМА Хора от всички възрасти даряваха кръв. Снимка: ВМА

„Благодарим на всеки, който днес избра да помогне! Кръводаряването е акт на съпричастност, който може да спаси човешки живот. Тази подкрепа е безценна и показва, че в трудни моменти не сме сами", споделя професор д-р Румен Попов, дм, началник на Центъра по трансфузионна хематология на ВМА.

Нуждата от кръв и кръвни продукти е постоянна и всеки, който желае да стане кръводарител, можете да посети Центъра по трансфузионна хематология на ВМА всеки ден от 08:00 до 16:00 часа.