Великотърновският университет си спомни за своя ректор - проф. Иван Харалампиев

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На 11 ноември се навършват 80 години от рождението на проф. д.ф.н. Иван Харалампиев - ректор на Великотърновския университет в периода 1999–2007 г.

Емблематична личност, вплетена в духа на старопрестолния университет на хълма Света гора. Изтъкнатият български езиковед, уважаван преподавател и общественик, спечелил обичта на поколения студенти, си отиде на 30 януари 2025 г..

Днес в Музея на Великотърновския университет беше открита изложбата, посветена на 80 години от рождението на проф. Харалампиев. Многобройни преподаватели, университетски служители, колеги и приятели, студенти се събраха, за да си спомнят за личността и делото на проф. Харалампиев.

Доц. д-р Анка Игнатова представи експонатите в изложбата.

От името на ректора проф. д-р Димитър Димитров и на цялото ректорско ръководство гостите поздрави проф. д-р Николай Кънев, заместник-ректор по научноизследователската и художественотворческата дейност и декан на Историческия факултет. Той изтъкна ролята на професор Харалампиев като ректор със значителен принос за възхода на Университета, посочи значимото място, което той заема като учен и общественик.

Слово в чест на професор Харалампиев произнесе неговият близък приятел и колега проф. д.ф.н. Димитър Кенанов.

Сред гостите бяха и двама бивши ректори на висшето училище – проф. дпн Пламен Легкоступ и проф. д-р Христо Бонджолов, които споделиха лични спомени за своя предшественик.

С емоционални разкази за учения, твореца и бохема Иван Харалампиев се включиха още проф. дфн Анчо Калоянов, проф. дин Христо Глушков, проф. дин Казимир Попконстантинов, проф. д-р Кирил Цанков, както и негови приятели, бивши и настоящи служители на университета.

Юбилейната изложба се превърна в повод за признателност към личността на проф. Иван Харалампиев и следата, която е оставил в академичния и обществения живот на Велико Търново.