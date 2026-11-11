Правителството купува 1040 военни камиона за 410 млн. евро

1040 военно транспортни камиона за 410 000 000 евро ще купи правителство през следващите четири години от Италия. Това споразумение одобри Министерския съвет днес. То е част от проекта „Развитие на способностите за транспортно осигуряване на въоръжените сили", който ще бъде внесен за одобрение и в Народното събрание.

Камионите ще се вземат на два етапа. Първият ще е между 2027 и 2030 и предвижда доставката на до 700 превозни средства, както и осигуряването на съпътстващо обучение, техническо обслужване и резервни части. Необходимият финансов ресурс е в размер на до 290 000 000 евро, осигурени чрез SAFE.

Вторият етап до края на 2032 г. предвижда придобиването на останалите 340 военни превозни средства. За изпълнението му ще бъде необходимо осигуряване на финансиране в размер на до 120 000 000 евро.

"Реализацията на проекта ще подобри транспортното осигуряване при изпълнението на задачите по трите мисии на въоръжените сили. Ще се повишат възможностите за транспортиране на въоръжение, техника и материални средства, както и оперативната готовност на Българската армия", пише в прессъобщението на Министерския съвет.

С Испания пък ще си сътрудничим за купуване на антидрон системи. И този меморандум е част от SAFE. Той предвижда съвместно придобиване на до 10 мобилни системи и до 10 системи от контейнерен тип за борба с дронове, като водеща държава е Испания. И тук проекта ще се одобри от НС.

Правителството одобри подписването на рамково споразумение с Франция за съвместно придобиване на 155-мм боеприпаси за самоходни гаубици CAESAR. През 2025 г. двете страни подписаха рамково споразумение за гаубиците, а предстоящото споразумение за боеприпасите е следващата стъпка в реализацията на този приоритетен за Българската армия проект. След като НС одобри проекта за инвестиционен разход, следва подписване на индивидуалните поръчки за придобиване. В тях ще бъдат определени конкретните финансови параметри и сроковете за изпълнение.