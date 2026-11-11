Митрополит Арсений и кметът на Сливен Стефан Радев посетиха настанените в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" пострадали от голямата катастрофа

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Сливенският митрополит Арсений и кметът на общината Стефан Радев посетиха днес МБАЛ „Д-р Иван Селимински" – Сливен, за да изразят съпричастност и подкрепа към пострадалите при тежката катастрофа от 10 ноември и техните семейства, съобщиха от болницата.

Двамата бяха посрещнати от изпълнителния директор на лечебното заведение д-р Васислав Петров, който ги запозна със състоянието на пациентите и с предприетите медицински грижи за тяхното лечение и възстановяване. Изпълнителния директор на лечебното заведение д-р Васислав Петров запозна кмета и митрополита със състоянието на пациентите и медицинските грижи, които се полагат за тях.

По време на срещата митрополит Арсений направи подаръци на ранените и отправи молитвени благопожелания за скорошното им възстановяване. Владиката изрази духовната си подкрепа към тях и техните близки.

Ръководството на болницата изразява благодарност за проявеното внимание, съпричастност и подкрепа в този тежък за пострадалите и техните семейства момент.

Медицинските екипи на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" продължават да полагат необходимите грижи за пациентите с професионализъм, отговорност и отдаденост.