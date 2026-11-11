Учебни помагала, дрехи, обувки и лекарства за детeто могат да свалят 200 евро от данъка (Обзор)

Данък сгради скача с 30% от догодина, през 2028-а и 2029 г. с по още 35%

До 200 евро по-малък данък годишно ще могат да плащат родителите на едно дете заради разходи за уроци, спорт и здравни грижи. За две деца отстъпката ще достига 400 евро, а за три и повече - 600 евро. Това предвижда новото облекчение за детско развитие, записано в закона за облагане на доходите през 2027 г. Промените бяха приети на първо четене от парламента в сряда.

Семействата ще могат да приспадат от годишната си данъчна основа действително платени разходи до 2000 евро за дете, 4000 евро за две и 6000 евро за три и повече. При ставка от 10%

всеки признат разход от 100 евро намалява данъка с 10 евро

Сред тях попадат таксите за уроци и спортни тренировки, медицински прегледи, лечение, дентална помощ и рехабилитация. Според заместник-министъра на финансите Людмила Петкова могат да се признават и покупки на учебни помагала, детски дрехи и обувки, лекарства и памперси за бебета. За признаване на разходите фактурите трябва да са на името на детето, докато касовите бележки са без лични данни. Самият проект изисква документ за стоката или услугата в полза на детето, който показва вида на покупката и доставчика, както и доказателство за плащането - касов бон, разписка или банков документ.

Отделно от това се вдига данъчното облекчение за деца - от 6000 лева на 5000 евро при едно, от 12 000 лева на 10 хил. евро при две и от 18 хил. лева на 15 000 евро при три и повече. Облекчението за деца с увреждания се повишава от 12 хил. лева на 12 000 евро.

Документи за тези разходи няма да се прилагат в данъчните декларации, но това облекчение ще бъде обвързано с представяне при поискване от органите по приходите на документи, удостоверяващи извършването и плащането на съответните разходи за последните 6 години.

От опозицията обаче изразиха съмнения, че това изискване ще затрудни родителите, и се заканиха да направят изменение между двете четения.

С промени в друг закон парламентът прие еднократен данък от 33% върху свръхпечалбата на банки, застрахователни дружества, търговци с храни с нетни приходи от продажби за 2026 г. не по-малко от 5 млн. евро, телекомуникационни компании, обменни бюра и дружества за бързи кредити.

Одобрените промени включват също увеличаване от 102,26 евро на 200 евро на максималната месечна стойност на ваучерите за храна, които работодателите могат да осигуряват на служителите си. Сумата над 102,26 евро ще се облага с данък в размер на 7%.

В следващите 3 г. години данъчните оценки на имотите ще се повишават

съответно с 30% за идната година, а през 2028 и 2029 г. - с по 35%, приеха още депутатите. Ще бъдат обхванати сградите, земите, подобренията и земеделските земи.

Така през 2029 г. данъчната оценка ще е с около 118% по-висока от досегашната. Това не означава, че данъкът автоматично ще се вдигне с толкова, защото общинските съвети определят налога в рамките на коридор от 0,1 до 4,5 промила от данъчната оценка. Ако искат нищо да не се промени, те могат да намалят промилите.