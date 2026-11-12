Фаталната Ния Темиз - от Етиопия през строителството в България, кредита от ББР за 6 млн. евро до убийството на Слави Бинев



Бизнесдамата става архитект на 37 г. и започва бизнес с арх. Калин Тихолов, когото по-късно ще отстрани от фирми с имоти за милиони

През януари 2026 г. българското издание на “Форбс” публикува материал за архитект Ния Темиз, в който тя разказва за живота и кариерата си. Не е ясно дали статията е платена, а и много предприемачи са били представяни в подобни рубрики, за да трупат престиж.

Дотогава Ния Темиз е известна само в определени среди в България и особено в хайлайфа. Симпатичната блондинка рязко стана популярна на 24 октомври, когато съпругът ѝ Еюп Темиз застреля Слави Бинев в дома му. За разлика от семейство Темиз, бизнесменът е добре позната фигура у нас от десетилетия. Той е съдружник и изключително близък приятел на Ния, председател на федерацията по таекуон-до, бивш евродепутат и общественик, а в по-далечното минало е известен и с връзките си в ъндърграунда на мутренските времена.

Основната версия на разследването за екзекуцията на Слави Бинев е неуредени финансови отношения между архитектите Калин Тихолов и Ния Темиз, които Бинев е трябвало да разреши като посредник. Според близката приятелка и на двете спорещи страни - Ваня Червенкова, точно Ния Темиз носи морална и юридическа отговорност за убийството на Бинев.

Днес статията за Ния Темиз във “Форбс” не е достъпна в интернет. В нея тя разказва за детството си в Етиопия, първите си ревюта в София като дизайнер, липсата на пари, за да учи в престижен колеж на Запад, проектите си в строителството. Когато историята е публикувана, между нея и дългогодишния ѝ бизнес партньор и преподавател арх. Калин Тихолов вече е назрял конфликт и документи от Търговския регистър и съда разкриват повече подробности, показа проверка на “24 часа”. Случайно или не, в разказаната от Ния Темиз история на нейния успех Калин Тихолов отсъства, няма го и семейния ѝ приятел и съдружник Слави Бинев, който е уредил съпруга ѝ Еюп с пост в турската федерация по таекуондо. Няма и дума за баща ѝ Стоян Янев, който беше главен архитект на София между 1996 и 2006 г. Стоян Янев е човекът, който развива градоустройството на столицата в първите години на демокрацията и по времето на кмета Стефан Софиянски. Той беше подсъдим по 4 дела, но съдът го оправда.

Още в онези години Янев е близък приятел на бъдещия съдружник на дъщеря му Калин Тихолов, който е утвърдено име в гилдията, с дългогодишна научна кариера в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Професорът стана известен като архитект на сарая на Ахмед Доган в Росенец. Преди това беше и кандидат за министър на инвестиционното проектиране в кабинета “Орешарски”, но се отказа от поста след остра обществена реакция. Ния държи наградата за сграда на годината. До нея е арх. Калин Тихолов, а над нея е съпругът й Еюп. Крайният вляво е третият съдружник в общата им компания арх. Евгени Рафаилов.

В материала на “Форбс-България” няма информация за образованието на Ния Темиз. Нейни

приятели от младежките години разказаха пред “24 часа” истории за бурен живот,

който ярко контрастира с новото ѝ амплоа като бизнесдама.

Проверка в УАСГ показа, че Ния Янева, каквато е фамилията ѝ тогава, се е дипломирала през 2016 г. По това време е на 37 г. Всъщност тя започва да учи в Нов български университет 10 г. по-рано. Записана е със заповед на ректора директно във 2-и курс. По неясни причини през 2007 г. прекъсва обучението си. Чак през 2014 г. възстановява студентските си права, но вече в УАСГ, където преподавател е приятелят на баща ѝ арх. Калин Тихолов. По това време вече има две деца от различни мъже. Последният е арестуваният за убийството на Слави Бинев Еюп Темиз.

Месеци след като отново сяда на студентската скамейка, баща ѝ Стоян Янев умира. Ния се дипломира през 2016 г. по бързата процедура и за рекордно кратко време. Липсата на диплома обаче не пречи на младата дама да развива консултантска дейност още от 2008 г. с компанията “Сити контрол” ООД. А точно 8 месеца, след като се дипломира, “Сити контрол” става един от учредителите на “Рухаус” ООД, която три години по-късно ще спечели приза в конкурса “Сграда на годината” с първия си проект. Точно тогава започва и съдружието на Ния Темиз с Калин Тихолов, който участва в проекта с неговата компания “АСА Плюс”. С тях е и друг преподавател в УАСГ - Евгени Рафаилов. Тримата архитекти имат по 17%, а 49% са на голяма строителна компания, която изпълнява мащабния обект - сграда на 8 етажа със 107 апартамента и всички екстри в полите на Витоша. След приключването на първия голям проект Ния Темиз се снима със съдружниците си и статуетките и благодари на всеки един от тях. “24 часа” потърси арх. Калин Тихолов за повече подробности за отношенията му с Ния Темиз, но той категорично отказва разговор. Ния Темиз е с изключен мобилен телефон, а арх. Евгени Рафаилов не отговаря на обажданията. Ния Темиз на почивка в чужбина.

Преди да станат съдружници, Ния Темиз няма опит в проектирането

и инвестирането в подобни мащабни строителни обекти, за разлика от Евгени Рафаилов и Калин Тихолов.

В материала на “Форбс” първият проект на Ния Темиз като инвеститор е описан като нейна заслуга - собственикът на имота я потърсил и тя решила проблема с административните тежести, за да се реализира строежът. Тогава с арх. Евгени Рафаилов се нагърбили и като инвеститори.

След комплекса “Рухаус 1” следва и още един, реализиран в същата конфигурация, този път на бул. “Черни връх” близо до околовръстното шосе и планината. Затвореният комплекс е още по-голям - 119 апартамента, изпълнението е луксозно. Ния Темиз гордо позира на първата копка през 2022 г. с минипола и розово палто. Следва третият голям проект за затворен комплекс с отделни къщи до Ботаническата градина в кв. “Драгалевци”.

Междувременно съдружниците са подготвили и още проекти за строеж на затворени комплекси в София и периферията на столицата, както и на индустриални паркове до Пловдив, които по-късно ще станат повод за конфликт и съмнителното отстраняване на Тихолов от фирмите, в които са апортирани имоти за много пари.

След завършването на първия голям проект и преди началото на втория, през май 2019 г. Тихолов, Ния Темиз и Евгени Рафаилов основават нова фирма - “Ерфолг 1” ЕАД. Два месеца по-късно Българската банка за развитие отпуска кредит на дружеството от 5,7 млн. евро, показва справка в партидата на “Ерфолг 1” в Търговския регистър. По това време директор на държавната банка е Стоян Мавродиев, бивш депутат и председател на комисията за финансов надзор. Времето на отпускането на кредита за компанията на Ния Темиз и партньорите ѝ архитекти съвпада с това на раздадените над 1 милиард лева, сред които и необслуженият кредит за компания на Румен Гайтански-Вълка от 150 млн. лв. За него има разследване на прокуратурата, Гайтански лежа в ареста с тежки обвинения, а Мавродиев се издирваше над 2 г. и се предаде през юли т.г. Ния и Еюп

Длъжници по кредита на “Ерфолг 1” са няколко дъщерни дружества на фирмата майка с общо име “Рилон”.

С парите от ББР те купуват терени около Пловдив от частници,

но и на търг от ЧСИ-та, за да строят индустриални паркове, както и до село Кътина край София за поредния затворен комплекс.

През януари 2024 г. обаче настъпва обрат в отношенията между Ния Темиз и арх. Калин Тихолов. Тогава той е освободен от съвета на директорите на “Ерфолг 1”, а на негово място влиза адвокат Деян Борисов, който работи с тях от няколко години. Промяната става на общо събрание, но Тихолов явно не е бил съгласен, защото по случая има съдебно дело за спиране на вписването. Тихолов е заличен и от дъщерните дружества по същото време. В началото на 2026 г. Ния Темиз го сменя и от столичните дружества с пълномощно за управление, което е подписано от него. Само едно от тях има над 1500 дка до Нови Искър. С отстраняването на Тихолов постепенно в проектите влизат бизнесмени с апорти на имоти и финансови инвестиции. С Ния остава арх. Евгени Рафаилов, който също като Тихолов има много опит в проектирането и строителството.

Докато тече процесът по принудителното оттегляне на Калин Тихолов от общите им фирми, се появяват нови, в които той вече няма участие. Прехвърлят се дялове и имоти, които бившият ѝ партньор вече няма как да спре. Именно в този период с разрешаването на спора е ангажиран Слави Бинев, който е близък както с Ния Темиз и съпруга ѝ, така и с Калин Тихолов. Според вече публичната, но непотвърдена официално информация Бинев е настоявал Ния Темиз да възстанови отнетите фирми и имоти на Тихолов, което е предизвикало гнева на мъжа ѝ Еюп.