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Освободиха без обвинение румънеца, задържан след верижната катастрофа на "Тракия"

Весела Бачева

Редактор: Весела Бачева

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Ще има справедливост за жертвите от "Тракия", заяви прокурор Дойчин Дойчев

По по-тежък случай ние не сме работили. Това е голямо предизвикателство пред нас, но заради професионализма на колегите от МВР и следствието нямам съмнение, че ще проведем качествено разследване, което да даде отговор на всички въпроси. Близките на загиналите и ранените ще получат справедливост. Това увери пред БНТ окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев.

Минути преди включването му по обществената телевизия е приключил и втория разпит на румънския шофьор на камиона, сложил началото на верижната катастрофа с 11 жертви. Разказал, че не е преустановявал движение, а намалил скоростта си значително заради мъглата, която намалила видимостта му. Усетил удар в товарния си автомобил, спрял и видял, че в него се е ударил автобусът.

Той не сочи пред него да е имало друг автомобил, наложил маневра или спиране, разказа прокурорът за разпита на шофьора.

След това се нанизали десетките коли, минути по-късно е дошъл и втория сблъсък в обратното платно. Първите жертви са от 6-7-8 автомобил по поредицата.

Румънският шофьор е освободен и не му е повдигнато обвинение. Прокурор Дойчев уточни пред БТА, че на този етап няма доказателства той да е спирал. 

Механизмът е намалената видимост, рязко навлизане на автомобилите в участък с намалена видимост, движение с несъобразена скорост на някои водачи. Обвинения може да се очакват едва след като се систематизира целия обем от доказателства, който е огромен - над 50 свидетели, 20 автомобила, иззети като доказателства, проби от настилката, предстои автотехническа експертиза, обясни прокурорът как е станала катастрофата. Някои от свидетели ще бъдат разпитани повторно. Очаква се подобряване на състоянието на някои от ранените, след което също ще бъдат разпитани.

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