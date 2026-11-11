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Колите от ада на “Тракия” пратени на частния паркинг на Динко от Ямбол, според спасители от пътна помощ той искал пари за престоя

Христо Николов

Редактор: Христо Николов

Димитър Мартинов

Редактор: Димитър Мартинов

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Динко Вълев от Ямбол, който се прочу с лова на нелегални мигранти по гранизата ни СНИМКА: ЕЛЕНА ФОТЕВА
Динко Вълев от Ямбол, който се прочу с лова на нелегални мигранти по гранизата ни СНИМКА: ЕЛЕНА ФОТЕВА

МВР направило проверка и не открило нередности

Превозните средства, участвали в трагичната катастрофа на “Тракия”, са били откарани на частен паркинг в близост до Ямбол по нареждане на МВР. Собственикът му - Господин Господинов, по-известен като Динко, е искал пари за престоя от собствениците на автомобилите. Това стана ясно от писмо до министър Иван Демерджиев от спасители, участвали безвъзмездно в акцията на магистралата. То е изпратено от Димитър Михайлов, председател на браншовия съюз “Пътна помощ”. В писмото си той моли вътрешния министър за среща, за да му разкаже.

“Ние с колегите се включихме доброволно и безвъзмездно в акцията по разчистването на магистралата и по заповед на полицията преместихме превозните средства на паркинг на г-н Господинов, по-известен като “Динко”. От полицията ни обясниха, че идеята е така да се осигури адекватна охрана, защото паркингът имал видеокамери”, каза пред “24 часа” Михайлов. После обаче той и други участници в акцията се натъкнали на действия на Господинов, които възприели като опит да бъде възпрепятствана помощта, която оказват.

“Между преместените там коли имаше и такива, в които не е имало жертви или пострадали, и полицията е разрешила на собствениците им да си ги вземат още същия ден, тъй като не са необходими за следствието. Но въпросният Господинов им е поставял условия да платят за престоя. Затова написахме тази сутрин (в сряда - б.а.) писмо до вътрешния министър Иван Демерджиев с желание за среща, за да изложим тези обстоятелства”, каза още Михайлов. И допълни, че е възмутен от поведението на Господинов. Освен това се опасява, че хората, чиито коли той и колегите му доброволно пренесли на паркинга, могат да останат с впечатление, че самите те имат нещо общо с подканите за плащане.

До редакционното приключване на броя нямаше информация браншовият съюз да е получил отговор на писмото от вътрешното министерство.

Всички коли са били отстранени от магистралата безвъзмездно. Част от тях са върнати на собствениците им, посочиха от МВР. И добавиха, че автомобилите, които са веществени доказателства, са на охраняем паркинг. Тяхното връщане става само под полицейски надзор.

В полицията в Ямбол няма жалби и сигнали по повод репатрирането и съхранението на колите. Въпреки това от МВР проверили паркинга на Динко, казаха от ведомството за “24 часа”. Нарушения не били открити.

“Полицията ще продължи да извършва периодични проверки и има готовност да реагира веднага на всеки сигнал”, увериха от МВР.

“За паркинг пари не взимам. А то и паркингът си е мой, това е моята база”, коментира пред Евроком Господинов. Попитан обаче дали получава заплащане за други услуги, свързани с автомобилите, Вълев отговори: “Ами както взимат асоциацията пари, така и аз взимам.” Той не уточни суми.

Динко се прочу преди години с акциите си по границата за ловене на бежанци, които връзваше със свински опашки.

Динко Вълев от Ямбол, който се прочу с лова на нелегални мигранти по гранизата ни СНИМКА: ЕЛЕНА ФОТЕВА

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