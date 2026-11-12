"24 часа" се сбогува с Вежди Рашидов със специална първа страница

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Поклонението пред Вежди Вежди Рашидов е днес в Народния театър в 11 ч.

"24 часа" поднася специална първа страница в негова памет, с която го удостоява със званието "Достоен българин".