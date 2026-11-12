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"24 часа" се сбогува с Вежди Рашидов със специална първа страница

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Май 2023 г. - до две от скулптурите си в изложбата “Играта”, която съдържаше и 20 картини, в своята галерия “Вежди”.
Май 2023 г. - до две от скулптурите си в изложбата “Играта”, която съдържаше и 20 картини, в своята галерия “Вежди”.

Поклонението пред Вежди Вежди Рашидов е днес в Народния театър в 11 ч.

"24 часа" поднася специална първа страница в негова памет, с която го удостоява със званието "Достоен българин".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Май 2023 г. - до две от скулптурите си в изложбата “Играта”, която съдържаше и 20 картини, в своята галерия “Вежди”.

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