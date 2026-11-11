Ултиматум: 7 дни имат дежурните екипи на АПИ, МВР и ТОЛ-а за връзка помежду си на пътя, след като за 7 г. не успяха

Министър Георги Пеев пред "24 часа": Ускоряваме създаването на Агенция "Автомобилен транспортен оператор"

Строителният министър пред депутатите: Правим задание за единен координационен център

Дежурните екипи в Агенция "Пътна инфраструктур", МВР и тол управлението имат 7 дни да синхронизират каналите за връзка помежду си. Целта е при влошени метеорологични условия - мъгла, сняг, силен вятър или други проблеми по пътищата, да реагират предварително и навреме. Ултиматумът, който получиха трите държавни структури дойде след апокалипсиса намагистрала "Тракия", отнел 12 човешки живота. На 10-ти ноември тези институции са се задвижили едва след като е постъпил сигнала за катастрофите, а не още в момента, в който се е влошила видимостта на пътя и шофьорите е можело да бъдат предупредени. Това стана ясно в сряда след заседание на работната група, която изготвя реформата в контрола на движението.

Законодателните промени, които регламентират промените в пътната безопасност, са със срок за приемане през първото тримесечие на 2027 г. Те предвиждат създаването на нова структура - Изпълнителна агенция "Автомобилен транспортен оператор". Тя ще обединява сегашната автомобилна администрация с толуправлението. Пътната полиция пък ще бъде единствената, която ще осъществява контрол на пътя на всички превозни средства.

В сряда министърът на транспорта Георги Пеев обясни пред "24 часа", че ще съкращават срокове, за да се изпълни реформата по-бързо. На срещата е бил отчетен сериозен дефицит в досегашното взаимодействие и липсата на автоматизирани механизми за реакция преди възникването на критични ситуации.

Пеев е категоричен, че институциите повече не трябва да действат поотделно или индивидуално, а да изградят работещ и ефективен процес. В срещата са участвали представители на МВР, МРРБ, министерствата на здравеопазването, на правосъдието и други.

Преди това регионалният министър Иван Шишков съобщи пред депутати, че се прави задание за изграждане на контролен център, който да събира и обработва информацията. Парите за него са предвидени в бюджета за 2027 г., посочи Шишков.

По дигиталното ядро, което да обединява и анализира данните, текат тестове за свързване на Пътна полиция и тол управлението и обмен на информация между тях, съобщиха още на 5 ноември от министерството на транспорта. Първоначалните тестове показват 65-70% увеличение на ефективността на контрола на пътя, с фокус върху транзитния трафик.

Паралелно се работи и по критерии за идентифициране на рисково поведение на шофьори. Целта е наличната информация да се използва за по-точно определяне на случаите, при които е необходим засилен контрол, и за по-добра координация между институциите.

Иначе в България досега е имало два опита да се поставят предупредителни електронни табла със съобщения за опасности на пътя. За таблата заговори вътрешният министър Иван Демерджиев в деня на трагичната катастрофа на "Тракия" с 11 жертви.

И двата опита обаче завършват неуспешно и обществените поръчки са прекратени по различни причини.

Първата процедура е обявена още през 2016 г. само за магистрала "Тракия". Там е трябвало да има интелигентна транспортна система, финансирана по тогавашната оперативна програма за транспорта с 4,5 млн. евро. Става дума за монтирането на 40 табла, които да предупреждават водачите за опасности на пътя.

Заради обжалвания на процедурата от участници в нея договор е сключен чак през 2020 г. Той е на стойност 8,7 млн. лв. и е подписан между пътната агенция и сдружение между две фирми - "Сиском Инженеринг" и румънската "Алтимате".

За 730 дни, т.е. до пролетта да 2022 г. те трябвало да внедрят интелигентна система за автоматична идентификация на инциденти, управление на трафика и модернизация на тунел "Траянови врата", да монтират светещите табла плюс сензори за претегляне на МПС в движение и да монтират камери за измерване на средна скорост в определени участъци от "Тракия".

Фирмите започват работа, но АПИ прави корекции в проекта и иска промяна на местата за светещите табла. Това оскъпява работата, която е остойностена по цени от 2016 г. Пътната агенция е поискала от транспортното министерство, което управлява оперативната програма, увеличение на цената, но това е отказано, защото е късно да се правят корекции на еврофинансирането.

Така се стига до прекъсване на договора по взаимно съгласие и на двете фирми са платени само 610 хиляди лева за проектирането. Това се случва на 21 април 2022 г. с решение на АПИ в мандата на правителството на Кирил Петков.

През 2025 г. пътната агенция - вече при кабинета "Желязков", обявява подобна процедура, но този път за изграждане на контролен център за мониторинг и управление на интелигентни транспортни системи за цялата пътна мрежа. Прогнозната стойност е 7,2 млн. евро.

От описанието на поръчката става ясно, че освен ремонт на помещението за този център се предвижда и монтиране на всичко онова, което е предвиждала и предходната обществена поръчка, включително и модул за управление на таблата, както и на софтуер за всички системи. До голяма степен контролният център предвижда онова, за което заговориха преди няколко месеца и министри от кабинета “Радев” - интегриране на всички системи, които съществуват, с контролните органи на пътя.

Към края на миналата година - на 11 декември, комисия определя за изпълнител сдружение между “Балистик Сел” и “Смарт Груп СС”. До сключване на договор с тях обаче така и не се стига, защото отстранената “Контракс” подава жалба в КЗК и процедурата спира.

Това продължава до 9 септември тази година, когато кабинетът “Радев” обяви нова мегаструктура за безопасност по пътищата. При нея е предвидено Националното толуправление, където е трябвало да се изгради контролният център, да премине към транспортното министерство.

Така на 2 октомври шефът на АПИ Александър Тодоров прекратява процедурата. Мотивите му са няколко, като един от най-важните е, че контролният център представлява съвкупност от оборудване, което не може лесно да се демонтира и премести, пък и АПИ вече няма да има правно основание да разполага с този център.

Обвинения за трагедията ще има. Евентуално

Обвиняеми за жестоката катастрофа, при която загинаха 11 души и 51 бяха ранени, ще има, след като са готови експертизите, евентуално. Това става ясно от съобщение на Окръжната прокуратура в Ямбол, която наблюдава досъдебното производство. Тъй като случаят е много тежък, разследването се води от Националната следствена служба по разпореждане на и.ф. главен прокурор Магдалена Лазарова. По закон само обвинител №1 може да разпределя дела на националното следствие.

От прокуратурата в Ямбол съобщиха още, че предстои да бъде назначена автотехническа експертиза. Нейното заключение ще покаже механизма за възникване на катастрофите. Комплексната автотехническа и съдебномедицинска експертиза трябва да установи причинно-следствената връзка между двете верижни катастрофи, смъртта на 11 души и нараняванията на 51.

“След изготвянето на комплексната експертиза ще бъде преценено евентуалното привличане към наказателна отговорност на конкретни лица”, обявиха от прокуратурата.

Това може да отнеме месеци и дори години,

като се има предвид например, че делото за катастрофата край Своге, при която загинаха двайсет души през 2018 г., влезе в съда 6 години по-късно. Преди това три пъти беше връщано на прокуратурата да си оправя грешките в обвинителния акт срещу шофьора на автобуса Георги Григоров и още петима, които отговаряли за качеството на пътя.

Експертизите за трагедията на магистрала “Тракия” ще се извършват от много вещи лица. Още във вторник и около тях се появи интрига. Николай Попов, баща на 12-годишната Сияна, убита на пътя преди година и половина, публикува снимка на автотехническия експерт проф. Станимир Карапетков на “Тракия” заедно с временния шеф на националното следствие Мариан Маринов и вътрешния министър Иван Демерджиев. Попов, който е в конфликт с експерта, поиска проф. Карапетков да бъде отстранен от разследването. После обяви във фейсбук, че това се е случило.

До моментанад 50 свидетели са разпитани като част от разследването за причините, довели до верижните катастрофи. Продължават и разпитите на свидетели, които са настанени в болници и са контактни.

Предстои и повторно показания да даде румънския тираджия, който беше задържан за 24 часа като свидетел. Той е водачът на превозното средство, препречило платното в посока към Бургас. Заради него спира автобус, а в него се удря друг тир с жито и след това се нанизват останалите камиони и коли. Благодарение на бързата реакция на водача на автобуса пътниците се разминават само с шока.

Все още не е ясно кое е наложило шофьорът на румънския тир да спре напречно и дали е имало отпред друга кола, която се е опитвал да подмине.

Извършен е и оглед на телата на починалите и са назначени съдебномедицински експертизи. Предстои изготвяне на експертизи и на всички пострадали, за да се установи какви телесни повреди са им причинени. Те са важни, за да може близките на загиналите и ранените да

заведат граждански искове срещу държавни институции

Преди 3 години например близките на жената, която беше убита от паднала лампа в тунел “Ечемишка” през 2017 г., осъдиха АПИ на 460 хил. лева.

От прокуратурата съобщиха още, че досега са направени 6 огледа на мястото с технически средства, включително и с дрон. Иззети са 20 моторни превозни средства, имащи по-съществено участие в произшествието. На тях ще бъдат извършени допълнителни огледи. Сред тях е и управляваният от румънеца тир.

Взети са проби от асфалтовата настилка за изследване на сцеплението. От АПИ е поискана цялата документация по въвеждане в експлоатация и ремонт на участъка.

На базата на взетите проби от асфалта и документацията ще бъде назначена и строителнотехническа експертиза, която да покаже състоянието на пътя.

Изисканите са и данни от съответните институции, които с точност да покажат каква е била метеорологичната обстановка по време на трагедията.

Разследването се провежда от екип от 10 следователи и 3-ма криминалисти.