Доктор от Карлово, подсъдим за смъртта на новородено: Съжалявам за случилото се, но не съм виновен

Тя не осъществяваше напъни. За пръв път ми се случва. Нито веднъж не съдейства, спомня си друга лекарка, присъствала на раждането

Съжалявам за това, което се е случило, но не се признавам за виновен.

Това заяви пред Пловдивския окръжен съд д-р Тодор Бакърджиев от карловската МБАЛ "Д-р Киро Попов". Мъжът е обвинен в това, че на 10 срещу 11 май 2023 г. поради немарливо изпълнение на медицинската професия като дежурен лекар-специализант по акушерство и гинекология по непредпазливост причинил смъртта на плода на родилката Богдана Георгиева.

Преди 3 г. жената сама разказа за случилото се в социалните мрежи, но обвини д-р Цвета Динева. Прокуратурата обаче повдигна обвинение единствено на д-р Бакърджиев. Динева днес беше разпитана като свидетел по делото.

"Специализантите нямат право по Здравна каса да лекуват, но на практика имат. Тогава беше сам в отделението. Той може да си приеме родилка, да си я наблюдава, да извърши раждането. Ако прецени, че има проблем, тогава се обажда", обясни д-р Цвета Динева. Във фаталната вечер д-р Бакърджиев ѝ се обадил и тя пристигнала в болницата. "Тя не осъществяваше напъни. За пръв път ми се случва. Нито веднъж не съдейства. Казваше, че не може", спомня си лекарката.

Екипът помогнал за раждането, но детето се родило мъртво. "Доколкото помня не изплака, пъпната му връв беше къса", добави Динева. Тя не помни кой е съобщил на родилката за трагичния резултат, но посочи, че жената не се е държала враждебно с лекарите. Заедно с д-р Бакърджиев излезли и казали на бащата на починалото бебе. "Той ни каза, че първото ѝ раждане също било много трудно, тогава също не напъвала", заяви лекарката.

По делото беше приета и съдебна експертиза. Вещите лица обясниха пред съда, че в случая ставало въпрос за преждевременно раждане при родилка с трета бременност. Георгиева веднъж родила и веднъж правила аборт. Освен това плодът е бил с неблагоприятна позиция. "Трябвало е да се прецени ситуацията преди раждане дали да бъде секцио или не", обясни един от експертите. След като започнало обаче нормално раждане, нямало как екипът да пристъпи към нещо друго.

"В този случай е трябвало да бъде преждевременно хоспитализирана, може би в болница с по-високо ниво на компетентност. Не е наблюдавана след хоспитализацията. Тъй като дежурен е бил специализантът е следвало да уведоми специалист", каза Борко Исаков. По думите му отежняващите фактори били два - неблагоприятното положение на плода и това, че бил недоносен.

Делото срещу д-р Тодор Бакърджиев продължава.