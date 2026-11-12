Новият ТЕЛК: не какво НЕ можеш, а С КАКВО СЕ СПРАВЯШ – да се обслужваш сам, караш кола, да работиш

Оценката се нанася електронно

Проследява се от всички органи - така, ако човек с фалшиво удостоверение за зрително увреждане кара кола, МВР ще го хване. А ако заболяване прави шофьор опасен, му се взема книжката

Новите ТЕЛК-ове вече няма да отчитат само диагнозите и да определят процент на заболяванията, а ще дават и комплексна оценка дали човек може да работи и да се обслужва сам. Това предлагат депутати от “Прогресивна България” с промени в Закона за здравето.

По еднакви критерии ще се оценяват възможностите за придвижване, ориентация, комуникация, самообслужване, полагане на труд, нужда от чужда помощ и помощни средства. Оценката се нанася в електронна “Карта за медицинска оценка на функционалното състояние”.

Изрично се забранява външни социални, семейни или икономически обстоятелства да увеличават процента. Експертизата се ограничава строго до медицински обусловените дефицити.

Новите елементи са:

Електронна производствена характеристика -попълва се по електронен път от работодателя за лицата в трудови или служебни правоотношения.

Електронна “Карта за медицинска оценка” във връзка с условията на труд - попълва се от ТЕЛК/НЕЛК по унифицирани критерии.

Депутатите от ПБ вкараха нови текстове за промени в Закона за здравето и Закона за личната помощ. Снимка: 24 часа

Какво конкретно означава промяната например за складов работник и оператор на мотокар, претърпял тежка дискова херния с неврологични усложнения?

Тогава неговият работодател попълва в НЗИС електронна производствена характеристика, в която са описани конкретно ежедневните му трудови задължения:

Вдигане и пренасяне на тежести над 15 кг;

Работа на крак (статично право стоене) по 6-7 часа на ден;

Управление на мотокар (вибрации и нужда от бързи реакции)

Лекарите от ТЕЛК пък отварят в НЗИС медицинското досие на работника (прегледи, скенери, епикризи) и електронната производствена характеристика.

Въз основа на функционалния му дефицит те попълват електронната карта за условията на труд. И там вписват какво конкретно е противопоказно (и съответно забранено) на работника в неговото здравословно състояние: забрана за вдигане на тежести над 5 кг, забрана за продължително право стоене над 30 минути, забрана за работа в условия на вибрации и управление на мотокар/МПС.

Едновременно се вписва и какво МОЖЕ да прави: да полага лек физически труд, седнала работа без натоварване на гръбначния стълб (напр. компютърен оператор, маркировчик или работа с документация).

Данните от електронната карта се изпращат по служебен път в реално време до работодателя, НОИ и АСП.

Работодателят получава точни и ясни критерии какви условия трябва да осигури

при трудоустрояване.

НОИ и социалните органи разполагат с информация дали този служител може да продължи да работи на адаптирано работно място,

или се нуждае от пълна подкрепа

По този начин се избягва субективното определяне на проценти, а работодателят и държавата получават прецизна медицинска рецепта за това какви точно са ограниченията на човека на работното място.

В момента експертизата отчита само диагнозата на заболяването на база хартиените медицински документи и няма законов инструмент за оценка на ежедневните функционални ограничения. С новия текст

ще се премахнат субективността и разликата в оценките при сходни заболявания

от различни комисии.

Ще постъпва обективна информация към агенциите за социално подпомагане и хора с увреждания за реалните ежедневни нужди от асистенти и помощни средства.

ТЕЛК често пише общи хартиени фрази като „без тежък физически труд" или „облекчен режим", без да има точна представа какво точно работи човекът на конкретното си работно място.

Другата много важна промяна е, че медицинската експертиза ще се прави единствено на основата на медицинската информация и електронните документи, които са в електронния здравен запис на пациента в системата НЗИС. А

направления и протоколи ще се издават само по електронен път

В момента се допуска представяне на хартиени документи, епикризи и изследвания на ръка, което създава забавяния и възможност за представяне на документи с фалшив произход.

Всъщност този текст има за цел именно това - да е спирачка за злоупотребите.

“Задължителното изискване за електронни документи в НЗИС

пресича възможността за представяне на фиктивни епикризи

или изследвания, издадени със задна дата или от лекари в друг град без реална медицинска следа в системата. Премахва и административната тежест, защото не се налага болни хора или техни близки да събират, копират и пренасят хартиени папки от гише на гише”, обясняват в мотивите си от “Прогресивна България”. Освен това се осигурява възможност за ефективен последващ контрол.

Много важна промяна е и въвеждането на задължителна проверка на физическата годност за шофьорска книжка. Така при ново заболяване, което пречи на шофирането, ще се прави и автоматична справка с МВР. Такива са зрителни увреждания, епилепсия, психични и когнитивни заболявания, тежки психични разстройства, деменция и др. Тогава човекът се уведомява, че трябва в 30-дневен срок да премине преглед за физическа годност като водач. Ако медицинското заключение покаже, че водачът не отговаря на изискванията за една или повече категории или му е определен по-кратък срок, той е длъжен до 7 дни да подаде заявление за нова книжка само с позволените категории или да върне свидетелството си в съответната служба на МВР. При положение че човекът е негоден за всички категории или изтече 30-дневният срок без издадено заключение, книжката трябва да бъде върната в МВР също до 7 дни. При неизпълнение на задълженията за връщане или подмяна на свидетелството се преминава към изземването му от контролните органи на МВР.

Според вносителите така ще се гарантира безопасността на движението по пътищата, ще се елиминират случаите на шофьори с фиктивни или съществени увреждания зад волана и провеждане на индивидуална медицинска преценка спрямо приложимите критерии.

Всички граждани, навършили пенсионната възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, вече се оценяват по единен и облекчен ред като пенсионери, което премахва дискриминацията според осигурителния стаж.

Заплатите на асистентите се развързват от минималната, майките на деца с увреждания пак излизат на протест

Заплатите на личните асистенти вече няма да са обвързани с минималната заплата. Тази промяна са внесли депутатите от “Прогресивна България”.

От 1 януари до 31 декември 2027 г. часовата ставка се фиксира на 5,24 евро за отработен час. Това означава, че тя ще същата като тази година. А от 2028-а размерът ще се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет. Досега тази ставка бе по коефициент 1,4 от минималната работна заплата.

Ще има нов начин за изчисляване на ставката, но възнаграждението няма да бъде по-ниско от получаваното досега, каза социалната министърка Наталия Ефремова.

Само за следващата година за лична помощ са предвидени 777,2 млн. евро. Причината е, че асистентите са над 88 хил. души. За последните няколко години техният брой се е увеличил повече от 3 пъти заради ръста на хората с ТЕЛК с право на чужда помощ. Друга причина е и заплащането, което сега е обвързано с минималната работна заплата по коефициент 1,4.

Въвежда се и нов “договор за предоставяне на лична помощ”. В момента близки на хора с увреждания, които работят по специални закони (напр. държавни служители, адвокати)q нямат право на втори трудов договор и не можеха да станат законни асистенти на роднините си. Пресича се обаче и фиктивното спазване на Кодекса на труда, като се премахва формалното отчитане на 8-часови трудови дежурства при непрекъсната семейна грижа.

Личните асистенти вече ще имат задължително социално осигуряване за инвалидност поради обща заболеваемост, старост и смърт. По свое изрично желание могат да избират да се осигуряват и за обща заболеваемост и майчинство. Вноските се внасят от общината. Това ще влезе в сила между 1 април и 1 юни 2027 г.

Въвеждат се нови изисквания за кандидатите за асистенти. Те не могат да са поставени под запрещение, да имат присъда за умишлено престъпление или мерки по Закона за защита от домашното насилие. Освен това асистентите не могат да са ползватели на лична помощ или да имат договор за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане.

Задължително ще се иска медицинско свидетелство за работа и удостоверение за психично здраве. Вече ще е нужно настоящият адрес да е в същото населено място или на разстояние не повече от 40 км от ползвателя. Така ще се спира масовата практика да се зачисляват асистенти с адрес на стотици километри, които прибират възнаграждение, без никога да посещават ползвателя.

Законът за личната помощ влезе в сила след големите протести на майките с увреждания от 2018 г. Тогава те извоюваха право на тази подкрепа да имат хора с трайни увреждания с определена чужда помощ и децата с 90 и над 90% степен на увреждане. Сега се заканват, че пак ще излязат на протест, ако новите текстове бъдат приети. “Беше ни обещано да има обществено обсъждане, да говорят с нас, да ни чуват, но явно, когато се докопат до властта, рязко стават глухи и слепи за проблемите на хората”, написа във фейсбук Ина Маринова, която бе една от активните майки.

