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Арестуваха още един заподозрян за убийството на Илиян Филипов?

Никола Михайлов

Редактор: Никола Михайлов

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Илиян Филипов
Илиян Филипов

Все още няма официална информация от МВР

Още един заподозрян е бил задържан във връзка с убийството на известния пловдивски бизнесмен Илиян Филипов, съобщи БНР.

Все още няма официална информация от МВР относно ареста. По-рано "България днес" написа, че по оръжието, което беше открито близо месец след екзекуцията, всъщност не са намерени отпечатъците на основния заподозрян Славчо Мегеров. 

51-годишният мъж беше арестуван часове след убийството на 30 септември и оттогава е зад решетките. Дълго време обаче разследващите нямаха следа от пистолета, с който е бил умъртвен Филипов. Оръжието обаче беше открито и според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев експертиза категорично е посочила, че с него е убит бизнесмена.

Според "Марица" вторият заподозрян е от Пазарджик, той е задържан с прокурорско постановление за 72 часа. Преди години бил замесен с група за наркотрафик, съобщава местното издание, позовавайки се на свои източници. 

Илиян Филипов

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