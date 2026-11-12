Шефът на следствието: Шофьорът на автобуса след тира не е намалил, въпреки мъглата

Над 100 свидетели ще бъдат разпитани за трагедията на АМ "Тракия", обяви на брифинг временният шеф на Националната следствена служба Мариан Маринов. Днес показания ще дават тези, които са настанени по болниците. Следователят, който разследва трагедията, ще възлага разпити и на областните подразделения, за да не се разкарват хората.

Маринов отново припомни, че предстоят множество експертизи, като 51 от тях ще бъдат съдебномедицински на ранените хора. Множество технически, като една ще бъде комплексната, която ще изяснява връзката между връзката между причините за катастрофата и смъртта на хората. В мелето на "Тракия" загинаха 11 души.

"Знае се кой в кой автомобил е пътувал", обясни той. Късно снощи е бил разпитан и румънският шофьор на първия тир. Той беше задържан за 24 часа и снощи пуснат.

"Този тир не причинява, той се явява препятствие на пътя. Тирът е ударен от автобусът зад него", каза и.д шеф на следствието.

Маринов каза, че няма представа какво е казал румънския тираджия на разпита.

По думите му една от версиите е, че е спрял заради друг пред него, другата е, че е намалил заради мъглата, а този след него се е блъснал и не се е съобразил.

"Очевидно е, че шофьорът на автобуса не е изпълнил задължението си и не е намалил, въпреки мъгла", обясни шефът на следствието.

Добави, че няма как да пресъздаде всички версии, защото те били много и работни. Изследвали се всички обстоятелства - маркировка, състояние на пътя. Въпреки че няма табели, всеки водач е длъжен да следи пътната обстановка", каза Маринов.

Той добави, че такива катастрофи по традиция стават на хубави, равни пътища.

Вещите лица ще бъдат избрани по списъка от окръжните съдилища и СГС. Важно ще бъде и механизма на телесните повреди, тя ще бъде ключова, за да се разбере за действията на всеки един водач.

Всяко следващо ПТП разрушава разположението на следващата.

Той припомни за верижна катастрофа на "Струма" през 2019 г. , като разследването продължава до 2024 г. После са повдигнати обвинения на трима души.

"В случая мъглата намалява видимостта, в последствие разследващите няма как да опишат мъгла, която по-късно се е разсеела", каза Маринов..