Въздушен спасител за ужаса на "Тракия": На земята ни чуваха, но не ни виждаха

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Гъстата мъгла е попречила на медицинския хеликоптер да кацне на мястото на тежката верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия". Това разказа пред bTV д-р Мартин Младенов, участвал в спасителната операция.

"Колегите, които бяха на земята, ни чуваха, но не ни виждаха", обясни той. Екипът се върнал обратно, а заради липсата на линейки медиците били ескортирани с полицейски автомобили.

Д-р Младенов изказа съболезнования на близките на загиналите. Той описа потресаваща картина на мястото на инцидента въпреки десетгодишния си опит: "Видяхме стотици метри автомобили, пострадали, хора в тежко състояние".

По думите му, когато екипът пристигнал, колегите от Центъра за спешна медицинска помощ вече били транспортирали голяма част от ранените.

Д-р Младенов подчерта, че при подобен инцидент ключова роля има медицинският триаж - преценката кои пострадали се нуждаят от помощ с най-голяма спешност. И обясни, че "това е сложен процес, който изисква отчитането на множество фактори", но смята, че екипите са се справили добре.

Хората на място разказвали за изключително гъста мъгла и внезапен шум от сблъсъци. Медиците обаче се съсредоточили преди всичко върху прегледите на пострадалите.

Младенов разказа още, че заедно с ръководителя на регионалната база в София Вера Иванова бързо сформирали екип. Той посочи, че с екип на полицията са пътували до Бургас в готовност при необходимост да транспортират пострадали.

"Надявам се силно да извлечем поуки от този инцидент и да сме по-отговорни, когато се качим зад волана", призова д-р Младенов и подчерта, че всеки носи отговорност да пази човешкия живот.