Оцелели от трагедията на "Тракия": Австрийски джип имаше пред румънския тир

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Джип с австрийска регистрация имаше пред румънския тир, в който се блъсна съвсем леко нашият автобус. Това разказаха пред Нова тв оцелели при катастрофата на "Тракия". Трийсетината пътници в буса отивали на почивка в Несебър. От тях в момента 5-6 са в болница, включително и шофьорът на автобуса, други пък ще прекъснат почивката си, заради трагедията.

Хората казаха, че до момента никой не е взимал от тях показания. По-рано днес шефът на следствието Мариан Маринов обясни, че предстоят разпита на над 100 свидетели, като днес показания ще дават хората по болниците.

Някои от пътниците разказаха, че джипът с австрийската регистрация бил в лентата на румънския тираджия. "Този джип беше в дясната лента, а после мина в аварийната", разказаха те. Показаха и снимка на джипа.

"Нашият шофьор караше бавно и това ни спаси. Той вижда някаква причина и я избягва. Много леко се ударихме в тира, но последва много силен удар в нас от зърновоза отзад. Последваха още 5-6 удара", описаха те ситуацията.

Днес в с. Самуилово ще бъдат погребени четирите жертви, които даде селото.

"Досега нашето село никога не е изпращало толкова хора в един ден", каза кметът Красимир Кръстев. Семействата на загиналите ще бъдат подпомогнати с по 2000 евро.

Единият загинал е млад баща, а другите трима са цяло семейство - възрастна жена, нейната дъщеря и съпругът й.

"Когато дойдох на работа, пуснах новините и тогава видях какво става. От съседното кметство започнаха да ми звънят за младотото момче, не можах да повярвам", разказа пред Нова тв кметът на селото Красимир Кръстев.

Младият мъж отивал на работа с колегите си. Доколкото кметът разбра от колата е починал младият мъж и негов колега.

Починалото семейство пък отивало да заведе на преглед възрастната жена.

Лично метрополит Арсений щял да води опелата днес и той щял да поеме разходите за церемонията.

Карайте внимателно, защото човешкият живот е важен, призова кметът.