Мартин Димитров: Данъкът върху свръхпечалбите стимулира фирмите да не свалят цените

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Предложеният данък върху свръхпечалбите създава стимул фирмите да не намаляват цените си, защото при спад на рентабилността им ще отнема по-голяма част от печалбата. Това заяви пред bTV Мартин Димитров от ПП-ДБ.

Според него внесените текстове за налога от 33% се различават от предложените за обществено обсъждане. Димитров даде пример, при който според изчисленията му една компания би плащала еднакъв размер на данъка независимо дали печалбата ѝ е 16, 8 или 2 милиона.

"Мълчаха като партизани на разпит, като им показах таблицата", коментира той.

И допълни: "Те казват на всички фирми: ако ви падне рентабилността, ще ви вземем повече от печалбата. Те са създали стимул да не си свалят цените".

Той постави и въпроса защо облагането не започва от енергетиката, където според него е имало най-голямо поскъпване. По думите му отговорът бил, че се водят разговори на общоевропейско ниво и ще се изчака резултатът от тях.

Димитров обвини правителството, че вместо да реши проблема с бюджетния дефицит, го е задълбочило. Според него невъзможността да се покрие недостигът води до предлагането на нови данъци и допълнителни тежести за гражданите и бизнеса. В тази връзка той посочи винетките, ваучерите, акцизите и по-високите глоби.

По думите му неблагоприятни международни фактори като поскъпването на петрола се съчетават с високия дълг и дефицита. Той смята, че вливането на заетите средства в икономиката допълнително тласка цените нагоре.

Димитров коментира и тежката верижна катастрофа на АМ "Тракия". Той изказа съболезнования на близките на жертвите и благодари на всички, помогнали на пострадалите.

"Няма да политизираме ситуацията. Ще изчакаме експертизите и тогава ще видим какво трябва да бъде направено", заяви той.

По думите му от ПП-ДБ многократно са повдигали въпроса за използването на средства от Фонда за пътна безопасност за други цели.

Димитров обаче подчерта, че сега е необходим конкретен разговор, основан на експертните заключения за причините за катастрофата и на мерки, които да предотвратят подобни трагедии.