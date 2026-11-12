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Румен Радев заминава за Дъблин за срещата на върха на Европейската политическа общност

Александра Николаева

Редактор: Александра Николаева

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Премиерът Румен Радев
Премиерът Румен Радев

Премиерът Румен Радев ще участва в Деветата среща на върха на Европейската политическа общност и в неформално заседание на лидерите на Европейския съвет на 12 и 13 ноември в Дъблин.

В първия ден държавни и правителствени ръководители от целия континент ще обсъдят изграждането на конкурентоспособна Европа (иновации, свързаност и енергия на достъпни цени) и осигуряването и защитата на демократична Европа. Общата тема на срещата е „Европа – силна, сигурна и свързана". Това съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.

На 13 ноември държавните и правителствени ръководители на страните членки на ЕС ще обсъдят използването на потенциала на изкуствения интелект за повишаване на европейската конкурентоспособност, както и по-широкото му въздействие върху обществото, сигурността и доверието, както и гарантирането на европейския суверенитет в тази сфера. Очаква се на срещата да бъдат разгледани и актуални теми от дневния ред на ЕС, както и предизвикателствата пред сигурността на Европа.

Премиерът Румен Радев

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