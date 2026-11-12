Йоана Лалова за колите от "Тракия", пратени на паркинга на Динко: Искаше по 8000 евро, получихме сигнали

Цял ден вчера получавахме сигнали срещу Динко Вълев от Ямбол, че ходи сред шофьорите на тирове, извозени на неговия паркинг след катастрофата на "Тракия". Това обяви по Нова тв Йоана Лалова, която е зам.-председател на Европейския транспортен клъстер. Сигналите били, защото Динко им искал пари.

Тя добави, че от човек, който отишъл да си вземе захарта, Динко поискал 8000 евро. "Тези пари се искали, защото той бил репатрирал камиона, а той не го е репатрирал. Говорихме три пъти с шефа на ОД на МВР в Ямбол, който ни уверяваше, че няма да има проблем, че се "били разбрали с въпросния човек".

Лалова също каза, че от транспортната фирма, към коята бил румънският тир, който е най-отпред на верижната катастрофа, било им казано, че пред него е имало джип. Той бил на аварийни.

За този джип разказаха по-рано днес пътници от автобуса, пътувал зад тира.

"Няма как тази информация разследващите да я нямат", добави пътният експерт Росен Рапчев.

Той обясни и защо катастрофиралите коли са различно повредени. "Защото едните са успели да спрат, а другите са се ударили в тях", каза Рапчев.

И добави, че правило впечатление, че наистина е имало висока скорост.

"При малка скорост, дори да се ударят, няма да има толкова щети", каза Рапчев.

Той уточни, че няма стопроцентово правило за шофиране в мъгла. "Всички трябва да намалят. Десет да намалят, един да не го направи и става инцидент", каза Рапчев.

Иван Петков, който също е пътен експерт, обясни, че всеки е длъжен да се движи с безопасна скорост.

"Най-правилното е, когато толкова много автомобили се удрят, да се отиде зад мантинелите. Опасно е гражданите да стоят на пътя и да махат, защото хората са малки и не са забележими. В повечето случаи след такива инциденти жертви стават тази, които махат на платното", каза Рапчев.