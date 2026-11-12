Даниел Парушев, ПГ: Бюджетът за 2027 г. е един от най-добрите, правени някога

Проектобюджетът за 2027 г. най-вероятно ще бъде внесен в Народното събрание в понеделник, като не се очакват корекции. Това заяви в "Тази сутрин" по bTV Даниел Парушев от "Прогресивна България" (ПГ), който определи финансовата рамка като един от най-добрите бюджети, правени някога.

"Този бюджет връща една нормалност", заяви той и изброи предвидените средства за млади лекари, стипендии за докторанти, студентски общежития, както и увеличението на пенсиите и минималната работна заплата.

Парушев защити поемането на нов дълг с необходимостта да бъдат финансирани разходите, които надхвърлят приходите. Той припомни поетия от управляващите ангажимент да не увеличават данъците и се позова на оздравителен план до 2029 г.

Публикуваните разчети предвиждат постепенно намаляване на бюджетния дефицит и на ежегодно поемания нов дълг, докато общият размер на държавните задължения продължава да расте.

За 2027 г. е заложен лимит до 8,6 млрд. евро нов дълг, предназначен за рефинансиране, покриване на дефицита и осигуряване на ликвидност.

Парушев подчерта необходимостта от инвестиции в студентските общежития, голяма част от които според него са в окаяно състояние. По думите му условията за настаняване са сред първите въпроси, които вълнуват родителите, когато изпращат децата си да учат в друг град.

В проекта са предвидени и 45 млн. евро за строителство и ремонти на ясли, детски градини, училища и студентски общежития.

Той отхвърли опасенията за рецесия и обедняване на работещите и разкритикува опозицията.

"Жалко е тези хора, които ни вкараха в инфлацията, да критикуват нещо добро", заяви Парушев. Според него оценката на икономическата ситуация трябва да отчита и международните фактори. Той определи цените на горивата у нас като сравнително приемливи спрямо тези в други държави.

По повод предложението данъкът върху свръхпечалбите да обхване и енергетиката Парушев призова за внимателна преценка.

"Трябва да се пипа с копринени ръкавици", заяви той и предупреди за риск от шоково поскъпване, ако не бъдат оценени последиците за сектора.

За останалите отрасли, които се предвижда да бъдат обложени, Парушев заяви, че не очаква увеличение на цените. Той защити налога с аргумента, че част от печалбите "трябва да се връщат в обществото", като по думите му значителен дял от тях сега се насочва в чужбина.

Депутатът отхвърли и обвиненията в арогантност към "Прогресивна България". По думите му представителите на формацията са смирени, разглеждат предложенията на останалите парламентарни групи и се отнасят към тях с уважение.

Парушев изказа съболезнования на близките на загиналите при тежката катастрофа на АМ "Тракия". И пожела успех на лекарите, които се грижат за пострадалите, и благодари на включилите се в кампанията за кръводаряване.

По думите му още преди инцидента е обсъждано изграждането на единна информационна система за пътна безопасност до края на 2027 г. Управляващите ще направят всичко възможно тя да бъде готова по-рано, увери той.

Парушев коментира и неизпълнения проект за интелигентна транспортна система на "Тракия". Процедурите по него започват още през 2016 г., а след прекратяването на договора през 2022 г. за проектиране са изплатени близо 610 хил. лева.

Попитан дали трябва да се преосмисли максималната разрешена скорост по магистралите, той заяви, че са необходими комплексни мерки. Според него отговорността на водачите трябва да върви заедно с подобряването на инфраструктурата, която през годините е била пренебрегвана.