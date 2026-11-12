Министър Ефремова не участвала в разговори за втория пенсионен стълб, грижата й била за първия



Социалният министър Наталия Ефремова не е участвала в обсъждането на втория пенсионен стълб. Чисто формално това е капиталов пазар и той се регулира от КФН, обясни тя пред БНТ. И уточни, че грижата и основната задача за работа й е първият пенсионен стълб.

Това са въпроси и отговори по всеки параметър на бюджета, които се правят с ЕК. Никой не е казал, че има решение. Има разговори, които са протекли или не са протекли - не мога да гарантирам, уточни министър Ефремова.

Моята е задача е свързана с осигуряването на финансовата стабилност и постепенно намаляване на дефицита в НОИ, каза още тя. Дефицитът е малко по-нисък за следващата година - 2% по-малко ще е внасянето от страна на централния бюджет. Така ставал 40%, обясни тя. И определи системата като стабилна, тъй като плащанията от страна на НОИ са абсолютно гарантирани за следващата година.

По отношение на втория пенсионен стълб тя определи комуникацията от страна на опозицията като "срамна". Тя (опозицията - б.р.) смята, че не могат да се водят разговори по никакви теми, а този бюджет се появява от само себе си. Това, което мога да кажа, е, че по отношение на пенсионната система много е важен разговорът в експертното начало. Това са сложни теми. Не всички познават в дълбочина осигурителното законодателство в страната. Това отвори възможност за нов допълнителен дебат и нейната финансова стабилност, каза още тя.

Министър Наталия Ефремова заяви, че семействата на загиналите на АМ "Тракия" ще получат еднократната помощ от 8000 евро в рамките на седмица.

Това е една извънредна помощ, с която може да подкрепим семействата на загиналите. Предстои да получим информация за имената и местожителството им, да установим техните наследници и близки. И тогава могат да отидат до Агенция "Социално подпомагане" по местожителство, за да подадат съответното заявление. Средствата ще бъдат получени буквално в рамките на следващата седмица, каза още тя. И обяви, че към общините има открити и разкрити редица социални услуги, в които имаме психолози, които безплатно могат да предоставят помощ за преживения шок, както и терапия и рехабилитация. Всеки, който чувства, че има нужда, може да се свърже с дирекция "Социално подпомагане" и те ще ги насочат, каза още тя.

По думите й става дума за психологическа помощ в рамките на социалните услуги. Лечението на всички ще бъде осигурено изцяло, каза още министър Ефремова, като имала гаранции от министъра на здравеопазването.

Имаме предвидени средства в бюджета при подобен род кризи, уточни министър Ефремова.