На "Пазарджишко шосе" е открито оръжието, с което е убит Илиян Филипов

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Вторият задържан е 42-годишен на територията на област Пазарджик

В полето около "Пазарджишко шосе" е открито оръжието, с което е бил убит Илиян Филипов. Това научи от свои източници, близки до разследването, "24 часа".

Вчера стана ясно, че има още един задържан за убийството на пловдивския бизнесмен. Той е 42-годишен и е сочен за помагач на първия арестуван - Славчо Мегеров. По непотвърдена информация 42-годишният е задържан на територията на област Пазарджик.

Все още няма официално съобщение от МВР за ареста. "България днес" написа, че по оръжието не са намерени отпечатъците на основния заподозрян Славчо Мегеров.

"24 часа" първи оповести за намереното оръжие, а на другия ден от МВР и прокуратурата потвърдиха.

Славчо Мегеров беше арестуван часове след показното убийство. Според обвинението мотивът са неуредени финансови отношения от незаконни спортни залози.

Илиян Филипов беше застрелян на 30 септември пред жилищна кооперация в квартал "Христо Смирненски", в която живее приятелката му Людмила Рачева. Преди дни стана ясно, че тя е родила момче, кръстено Кристиян.