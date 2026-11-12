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Критично е състоянието на пострадалия румънец при катастрофата на АМ “Тракия”

Александра Николаева

Редактор: Александра Николаева

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Тежката катастрофа на магистрала "Тракия"СНИМКИ: Стефан Радев, кмет на Сливен
Тежката катастрофа на магистрала "Тракия"СНИМКИ: Стефан Радев, кмет на Сливен

Критично е състоянието на пострадалия румънски гражданин при катастрофата на АМ "Тракия". Той продължава да бъде на апаратна вентилация. Преди минути от лечебното заведение в Бургас съобщиха, че през нощта е настъпило влошаване на белодробната му функция вследствие на тежката гръдна травма. Благодарение на бързата намеса на дежурните реанимационни екипи състоянието на този етап е овладяно, но пациентът остава в критично състояние, с реална опасност за живота. Пострадалият 37-годишен детски инфекционист остава в тежко, но стабилно състояние. Той също е настанен в Отделението по Реанимация, като се възстановява без усложнения след операцията. Осигурено му е необходимото обезболяване, а днес предстоят контролни образни изследвания. Ако резултатите са добри и състоянието му остане стабилно, се очаква да бъде преместен в Отделението по ортопедия, съобщава БНТ.

Третият пациент, който е настанен в друго болнично заведение също остава с опасност за живота. Лечението на всички седем пострадали при инцидента в Бургас продължава.

Тежката катастрофа на магистрала "Тракия"СНИМКИ: Стефан Радев, кмет на Сливен

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