Здравната комисия към градския парламент срещу местенето на яслите към просветното министерство

По данни на здравното министерство в самостоятелните детски ясли в София на 109 групи има 238 медицински сестри

Зам.-кметът по образование Десислава Желязкова: Това е политическа употрена на важна обществена тема. Не може мнението на петима общински съветници да се представя за становище на цялата комисия

Отрицателно становище срещу законопроекта, внесен от народния представител Елисавета Белобрадова, който предвижда самостоятелните детски ясли да преминат от здравното министерство към просветното ведомство и да се разрешат алтернативни форми на отглеждане на деца като детски центрове и родителски кооперативи ще изпрати до парламента здравната комисия към Столичния общински съвет. В него се изразява и отрицателно становище към идеята през лятото да се събират такси от родителите, чиито деца посещават детска градина. Становището бе прието с 5 гласа "за" и 2 "въздържал се".

В заседанието на комисията участваха директори на детски градини и самостоятелни ясли, представители на КНСБ, КТ "Подкрепа", Синдикат на българските медицински специалисти, Националния център по обществено здраве и анализи и здравното министерство.

По данни на общинската дирекция по образование към началото на тази учебна година в столицата има 356 медицински сестри в детските градини и 367 - в самостоятелните ясли. Недостигът е от 153 медицински сестри.

Категорично за запазване на медицинската грижа за деца от 0 до 3 г. Не подкрепяме промените в законодателството, които предвиждат самостоятелните детски ясли да станат част от предучилищното образование, заяви Катя Славчева от дирекция "Лечебна дейност" към здравното министерство.

Тя напомни, че и в момента наредба 26 позволява при трайна липса на медицинска сестра да се назначават педагози, които обаче трябва да са преминали обучение по оказване на първа помощ и по ранно детско развитие.

По данни на здравното министерство на 109 групи в самостоятелните ясли в столицата има 238 медицински сестри, а в Бургас - на 14 групи - 42 медицински сестри.

Мая Илиева от Синдиката на българските медицински специалисти пък цитира данни, според които има недостиг на педагози.

В становището на здравната комисия, предложено от общинския съветник от "Възраждане" Емил Димитров, се настоява в здравната комисия към парламента да се проведе дискусия с участието на екпсерти.

"Пореден пример за политическа употреба на важна обществена тема" обаче видя в становището на здравната комисия към СОС зам.-кметът по образование на столицата Десислава Желязкова. В пост във фейсбук тя обяснява, че не е могла да присъства на заседанието, защото "поканата беше разпространена в последния момент, а публичното съобщение за него беше публикувано след 22 часа предходната вечер. Това на практика ограничи възможността за участие на редица пряко заинтересовани страни".

"Вместо открит и експертен разговор за бъдещето на детските ясли, видяхме прибързано организирано заседание, ограничено участие на заинтересованите страни и опит позицията на малка част от общинските съветници да бъде представена като становище на цялата комисия. Комисията беше свикана извънредно, за да обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование. Законодателните промени са в компетентността на Народното събрание, където съществува регламентиран ред за обсъждането им с участието на заинтересованите страни и експертните организации", пише Желязкова.

И добавя, че в обсъждането не са били представени позициите на детските градини, Синдиката на българските учители и преподаватели от Софийския университет. Не е отчетена и подкрепата за предложените промени от Българския лекарски съюз, Столичната лекарска колегия и Българската педиатрична асоциация.

"Вместо балансиран разговор между всички професионални общности, които имат отношение към грижата за най-малките деца, заседанието премина с участието предимно на представители на медицинските сестри, техните синдикални организации и преподаватели от съответното професионално направление. Особено сериозен е въпросът за начина, по който беше прието крайното решение. Само с пет гласа „за" при общо 11 членове на комисията беше одобрено изпращането на становище до Народното събрание, с което комисията заявява, че не подкрепя законопроекта. Считаме за недопустимо позицията на петима общински съветници да бъде представяна като позиция на цялата комисия, без да е осигурено пълноценно участие на всички заинтересовани страни и без да е изяснена представителността на подобно решение.

Залогът в този разговор са хиляди деца и техните семейства. София има нужда от работещо решение, което едновременно да гарантира достатъчно места в яслите и качествена грижа за децата. Това включва както медицинското им обслужване, така и подкрепа за двигателното, когнитивното, емоционалното и социалното им развитие", казва още Желязкова.

Според нея "противопоставянето между медицински специалисти и педагогически кадри не решава нито един от съществуващите проблеми. Необходимо е да се намери устойчив модел, който използва експертизата на различните професионалисти в интерес на децата". И настоява за "прозрачен и професионален дебат, в който да бъдат чути всички страни, а решенията да се основават на експертни аргументи и реалните потребности на семействата".