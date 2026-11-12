Жертвите на катастрофата на АМ „Тракия“ станаха 12

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12 станаха жертвите на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия", след като още един от пострадалите почина в МБАЛ „Д-р Иван Селимински" в Сливен.

Това потвърдиха от лечебното заведение пред NOVA.

50-годишният мъж е починал тази сутрин в реанимацията на сливенската областна болница. Информацията беше официално потвърдена от изпълнителния директор на лечебното заведение д-р Васислав Петров.

Въпреки усилията на лекарския екип и поредицата от хирургични интервенции, на които е бил подложен, пациентът не е успял да се пребори за живота си и е издъхнал вследствие на тежките си наранявания.

Състоянието на останалите пострадали, настанени за лечение в болницата, е стабилно.

Две тежки катастрофи станаха във вторник сутринта при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия" край пътен възел „Зимница", близо до Ямбол. При инцидента участваха 86 превозни средства.