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Жертвите на катастрофата на АМ „Тракия“ станаха 12

Александра Николаева

Редактор: Александра Николаева

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Верижните катастрофи на АМ Тракия Кадър: Фейсбук
Верижните катастрофи на АМ Тракия Кадър: Фейсбук

12 станаха жертвите на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия", след като още един от пострадалите почина в МБАЛ „Д-р Иван Селимински" в Сливен.

Това потвърдиха от лечебното заведение пред NOVA.

50-годишният мъж е починал тази сутрин в реанимацията на сливенската областна болница. Информацията беше официално потвърдена от изпълнителния директор на лечебното заведение д-р Васислав Петров.

Въпреки усилията на лекарския екип и поредицата от хирургични интервенции, на които е бил подложен, пациентът не е успял да се пребори за живота си и е издъхнал вследствие на тежките си наранявания.

Състоянието на останалите пострадали, настанени за лечение в болницата, е стабилно.

   Две тежки катастрофи станаха във вторник сутринта при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия" край пътен възел „Зимница", близо до Ямбол. При инцидента участваха 86 превозни средства.                                                                                                                                                                                                                                                             

Верижните катастрофи на АМ Тракия Кадър: Фейсбук

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