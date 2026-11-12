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Двустранните отношения и актуалната международна обстановка обсъдиха българският и египетският външен министър

Албена Арабаджиева

Редактор: Албена Арабаджиева

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Велислава Петрова СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи
Велислава Петрова СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе телефонен разговор с министъра на външните работи, международното сътрудничество и египетските граждани в чужбина на Арабска република Египет Бадр Абделати. В разговора бяха обсъдени двустранните отношения и актуални теми от международния дневен ред, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Двамата подчертаха добрите отношения между България и Египет, основани на дългогодишни исторически връзки и взаимно уважение. Те обсъдиха и възможностите за разширяване и задълбочаване на двустранното сътрудничество в области от взаимен интерес.

Във фокуса на разговора беше и актуалната международна обстановка, включително войната в Украйна и сигурността в Черноморския регион. Министър Петрова подчерта необходимостта от координирани международни усилия за укрепване на морската сигурност, гарантиране на безопасното корабоплаване и непрекъснатостта на доставките през Черно море, посочиха още от МВнР.

Българският министър на външните работи Велислава Петрова и заместник-министърът на външните работи на Азербайджан Елнур Маммадов обсъдиха стратегическото партньорство в петък.

Велислава Петрова СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

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